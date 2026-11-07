'6위→3위' 피겨 이해인 대역전극, 시즌 첫 시니어 그랑프리서 동메달

South Korea?s Lee Hae-in competes in the women?s free skating at the ISU Figure Skating Grand Prix Cup of China 2026 in Shenzhen, in China?s southern Guangdong province on November 7, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

Figure Skating - ISU Grand Prix of Figure Skating - Cup of China 2026 - Shenzhen Universiade Sports Centre Arena, Shenzhen, China - November 7, 2026 South Korea's Haein Lee performs during the women's free skating REUTERS/Tingshu Wang

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[스포츠조선 김가을 기자]피겨 스케이팅 여자 싱글 이해인(고려대)이 짜릿한 역전극으로 포디움에 올랐다.

이해인은 7일 중국 선전의 선전 유니버시아드 센터에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 3차 대회 '컵 오브 차이나' 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 76.77점, 예술점수(PCS) 66.53점을 합쳐 143.30점을 받았다. 전날 쇼트프로그램에서 67.49점을 받았던 이해인은 총점 210.79점을 기록했다. 지바 모네(일본·224.48점), 중립 선수 자격으로 출전한 러시아의 알렉산드라 이그나토바(221.27점)에 이어 3위를 차지했다. 쇼트프로그램에서 6위에 머물렀던 이해인은 3위까지 순위를 끌어올렸다.

이해인은 올 시즌 첫 출전한 시니어 그랑프리 시리즈에서 생애 처음으로 시상대에 올랐다. 그는 주니어 그랑프리 무대에선 금메달 2개, 동메달 1개를 따냈다. 이해인은 시니어 무대로 올라온 뒤 4대륙 선수권 대회(2022년 은메달·2023년 금메달)와 세계선수권(2023년 은메달)에서 시상대에 올랐지만 시니어 그랑프리 무대에선 좀처럼 메달을 목에 걸지 못했다. 이번에 첫 메달을 동메달로 장식했다.

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Figure Skating - ISU Grand Prix of Figure Skating - Cup of China 2026 - Shenzhen Universiade Sports Centre Arena, Shenzhen, China - November 7, 2026 South Korea's Haein Lee performs during the women's free skating REUTERS/Tingshu Wang

Figure Skating - ISU Grand Prix of Figure Skating - Cup of China 2026 - Shenzhen Universiade Sports Centre Arena, Shenzhen, China - November 7, 2026 South Korea's Haein Lee performs during the women's free skating REUTERS/Tingshu Wang

전날과 달랐다. 그는 쇼트프로그램에서 트리플 악셀에서 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정을 받았다. 하지만 프리스케이팅에선 기본점 8점에 수행점수(GOE) 1.60점을 추가하며 완벽하게 처리했다. 이해인은 이어진 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프(기본점 10.10점)에선 두 번째 점프가 쿼터 랜딩 판정이 나와 GOE 0.84점을 깎였다. 하지만 세 번째 점프 과제인 트리플 살코(기본점 4.30점·GOE 0.92점)를 깔끔하게 처리했다. 플라잉 카멜 스핀(레벨4)과 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨3)으로 전반부 연기를 마무리했다.

이해인은 가산점 구간에서 시도한 트리플 플립-더블 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프(기본점 13.09점)에서 GOE 0.38점을 챙겼다. 이어진 트리플 러츠(기본점 6.49점)와 트리플 플립(기본점 5.83점)에서도 각각 0.93점과 0.98점의 GOE를 얻었다. 스텝 시퀀스를 레벨4로 처리한 이해인은 코레오 시퀀스와 코레오 스핀으로 연기를 마무리했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com