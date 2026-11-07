'승률 98.59％' 세계 최강 안세영, 사상 첫 '2연속 11승' 눈앞…日 야마구치 아카네와 또 결승 격돌 "후회 없는 경기하겠다"

인사하는 안세영 (여수=연합뉴스) 조남수 기자 = 4일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자 단식 32강전. 안세영이 칼로야나 날반토바(불가리아)에게 2-0 승리하고 관중들에게 인사하고 있다. 2026.11.4 iso64@yna.co.kr(끝)

스트로크하는 안세영 (여수=연합뉴스) 조남수 기자 = 4일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자 단식 32강전. 안세영이 칼로야나 날반토바(불가리아)와의 경기에서 스매시하고 있다. 2026.11.4 iso64@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 두 시즌 연속 '11승' 달성까지 딱 한 걸음만 남겨놨다.

여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 8일 전남 여수 진남체육관에서 야마구치 아카네(일본·2위)와 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 코리아오픈(슈퍼 500) 여자 단식 결승전을 치른다.

안세영은 올 시즌 전영오픈(준우승)을 제외하고 출전한 10개의 국제대회 개인전 대회에서 모두 우승 트로피를 들어 올렸다. 국내에서 열리는 BWF 월드투어 대회 가운데 유일하게 출전하는 이번 코리아오픈에서 또 하나의 대기록에 도전한다. 이번 대회에서 우승하면 안세영은 자신이 지난 시즌 세웠던 남녀 단식 한 시즌 최다 우승 타이기록인 11승에 도달한다. 배드민턴 역사상 단일 시즌 11승을 달성한 선수는 2019년 모모타 겐토(일본)와 지난해 안세영뿐이다. 안세영이 이번에 정상에 오르면 사상 최초로 두 시즌 연속 11승 고지를 밟게 된다.

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(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea celebrates after the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

마지막 상대는 야마구치다. 지난해 이 대회 결승에서는 야마구치가 안세영을 꺾었다. 하지만 이후 안세영이 대결 10연승을 거두며 압도적인 우위를 점하고 있다.

안세영은 "야마구치는 (내가) 언제 져도 이상하지 않을 만큼 기량이 뛰어난 선수다. 내가 최근 계속 이겼다고 해서 또 이길 수 있다는 보장은 없다"며 "지난해 코리아오픈 결승전에서 배운 점이 있다면, 자신 있게 플레이하지 못해 아쉬웠다는 것이다. 이번에는 자신 있는 플레이로 후회 없는 경기를 하는 것이 가장 좋은 계획이라고 생각한다"고 말했다.

(261026) -- PARIS, Oct. 26, 2026 (Xinhua) -- An Se Young of South Korea hits a return during the women's singles final match between An Se Young of South Korea and Pusarla V. Sindhu of India at the French Open badminton tournament in Paris, France, Oct. 25, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo)

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한편, 안세영은 7일 열린 준결승에서 아케치 히나(일본·16위)를 게임스코어 2대0(21-16, 21-12)으로 잡고 파죽의 54연승을 내달렸다. 올해 전체 전적은 71전 70승1패, 승률은 98.59％에 이른다.

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안세영은 이날 1게임 초반 10-11로 한 차례 역전을 내줬지만, 이변을 허용하진 않았다. 그는 상대 범실을 유도하며 서서히 점수 차를 벌렸다. 아케치의 마지막 공격이 네트에 걸리며 1게임을 챙겼다.

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2게임도 여유로웠다. 영리한 플레이로 상대의 범실을 이끌어냈다. 2게임 11-9 상황에서 주특기인 대각 크로스를 앞세워 연속 3득점을 올렸다. 승리가 확정된 안세영은 관중석 곳곳을 향해 허리 숙여 인사하며 팬들에게 화답했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com