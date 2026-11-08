'AN, 이번엔 설욕할 수 있을까' 中 관심 폭발…'세계 최강' 안세영, 日 야마구치 아카네와 또 격돌 '2연속 11승 정조준'

안세영 '다 들어와' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네를 상대로 경기를 펼치고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

안세영, AG 2연패 정조준 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 26일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강 한국 안세영과 카자흐스탄 카밀라 스마굴로바의 경기. 한국 안세영이 경기를 펼치고 있다. 2026.9.26 image@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 새 역사 작성에 성큼 다가섰다. 중국도 큰 관심을 보이고 있다.

여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 8일 전남 여수 진남체육관에서 야마구치 아카네(일본·2위)와 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 코리아오픈(슈퍼 500) 여자 단식 결승전을 치른다. 안세영은 이날 경기 결과에 따라 지난 시즌에 이어 2연속 11승을 달성한다. 그는 올 시즌 국제대회 개인전에서 벌써 10개의 금메달을 목에 걸었다.

경기 후 인사 나누는 안세영-야마구치 아카네 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전에서 2-0으로 승리하며 금메달을 차지한 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네와 인사하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

중국의 '소후닷컴'은 '안세영과 야마구치가 결승에서 붙는다. 지난 시즌에 이어 2년 연속 코리아오픈 결승에서 붙게됐다. 두 선수 모두 이번 대회에서 단 1게임도 내주지 않고 결승에 올랐다. 모두 완벽하게 동일한 과정을 밟아 결승에 오른 셈이다. 이번 결승전이 계속 회자되는 이유는 2025년 9월 28일로 거슬러 올라간다. 당시 야마구치는 홈 팬들의 기대를 한 몸에 받던 안세영을 꺾었다. 1년이 지난 지금 안세영은 더욱 강력해진 모습으로 돌아왔다. 이번 대회 우승자에게는 9200포인트가 주어진다. 다만, 현재 세계 랭킹 1위인 안세영에게 9200포인트가 실제 순위에 미치는 영향은 제한적일 수 있다. 하지만 우승 타이틀 그 자체와 상대 전적에서 얻는 심리적 우위는 포인트보다 훨씬 더 큰 의미를 갖는다. 안세영이 이번엔 설욕할 수 있을까'라고 했다.

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안세영 '적수가 없다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 23일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 한국과 일본의 4강전 첫 번째 단식. 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네에게 2-1로 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.23 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

한편, 안세영은 최근 야마구치를 상대로 10연승 중이다. 방심은 없다. 안세영은 "야마구치는 (내가) 언제 져도 이상하지 않을 만큼 기량이 뛰어난 선수다. 내가 최근 계속 이겼다고 해서 또 이길 수 있다는 보장은 없다"며 "지난해 코리아오픈 결승전에서 배운 점이 있다면, 자신 있게 플레이하지 못해 아쉬웠다는 것이다. 이번에는 자신 있는 플레이로 후회 없는 경기를 하는 것이 가장 좋은 계획이라고 생각한다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com