'건강 토토라이프 만들어요' 11월 '소액 구매 건전화 캠페인' 진행…건전화 프로그램 참여자, 소액구매 고객 추첨 경품 제공

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체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가1일부터 오는 30일까지 '소액 구매 건전화 캠페인, 건강한 토토라이프 만들기'를 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 이용자가 자신의 몰입도를 점검하고, 구매 및 손실 한도와 휴식 계획을 세워 건전한 스포츠토토 이용 습관을 형성할 수 있도록 마련됐다.

베트맨 내 이벤트 페이지에서 건전화 프로그램 참여와 소액 구매 이벤트의 세부 내용을 확인할 수 있다.

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건전화 프로그램 참여 이벤트는 '셀프 진단평가', '셀프 구매계획', '셀프 휴식계획'으로 구성됐다. '셀프 진단평가'는 스스로 몰입도를 점검하는 프로그램이며, '셀프 구매계획'은 구매 및 손실 한도를 미리 정할 수 있도록 지원한다. '셀프 휴식계획'을 통해서는 하루 동안 스포츠토토 구매를 쉬어가는 계획을 세울 수 있다.

캠페인 기간 건전화 프로그램에 참여한 이용자 중 추첨을 통해 ▲롯데 2만원권(40명) ▲투썸플레이스 1만원권(160명) 등 총 200명에게 경품을 제공한다. 세 가지 프로그램에 모두 참여한 이용자에게는 벳볼 500개를 지급한다.

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소액 구매 이벤트는 캠페인 기간 1만원 이하의 소액으로 스포츠토토를 구매한 이용자를 대상으로 진행된다. 추첨을 통해 ▲배달의민족 3만원권(30명) ▲올리브영 1만원권(120명) 등 총 150명에게 경품을 제공한다. 이번 캠페인의 당첨자는 오는 12월 10일 발표된다.

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이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "이번 캠페인은 소액으로 스포츠를 즐기는 재미를 알리고, 건강한 구매 문화를 확산하기 위해 마련됐다"며 "스포츠팬들이 건전화 프로그램과 소액 구매 이벤트에 참여해 건전한 이용 습관을 만들어 나가길 바란다"라고 전했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com