'야마구치 또 울리고, 신기록 또 세웠다' 안세영, 코리아오픈 복수전 성공 11회 우승…야마구치 2-1 격파, 역대 최초 2년 연속 한시즌 최다우승 타이기록

안세영. 사진제공=대한배드민턴협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] '셔틀콕 여제' 안세영이 세계 배드민턴사에 남을 최초 기록을 또 작성했다. 역대 처음으로 두 시즌 연속으로 '단일시즌 최다 우승' 타이기록을 수립한 것이다.

세계랭킹 1위 안세영은 8일 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 '여수빅터코리아오픈(슈퍼 500)' 여자단식 결승서 야마구치 아카네(세계 2위·일본)를 게임 스코어 2대1(21-12, 15-21, 21-16)로 꺾었다.

이로써 올 시즌 11번째 우승(단체전 2회 우승 제외)을 달성한 안세영은 지난해 모모타 겐토(일본)가 2019년 세운 '단일시즌 역대 최다우승(11회)' 타이기록을 작성한 데 이어 역대 최초로 2년 연속 타이기록 주인공이 됐다.

Advertisement

또 이날 승리로 파죽의 55연승을 내달렸고, 올 시즌 통산 전적은 71승1패로, 승률 98.6％에 달한다. 유일한 1패는 전영오픈(3월) 결승에서 왕즈이(중국·세계 3위)에게 당한 것이었다.

이날 결승전은 신기록 작성을 향한 일전이자, 복수전이었다. 안세영은 지난해 9월 수원에서 열린 빅터코리아오픈 결승에서 야마구치에 0대2(18-21 13-21)로 완패한 바 있다. 당시 7월 초까지만 해도 7개 대회 중 6회 우승으로 승승장구하던 안세영은 강행군으로 인한 체력 부담으로 주춤할 시기였다.

안세영. 사진제공=대한배드민턴협회

Advertisement

6회 우승 이후 2회 연속(중국오픈, 세계개인선수권) 동메달에 그친 안세영은 중국마스터즈(슈퍼 750)에서 우승을 추가했지만 이틀 뒤 열린 코리아오픈 출전을 강행했다가 야마구치에게 덜미를 잡혔다.

Advertisement

국내 개최 최상급 국제대회인 코리아오픈에서 한국의 종합 성적(금메달 2개, 은메달 1개, 동메달 1개)은 20개 출전국 가운데 최고였지만, 안세영의 패배로 김이 빠진 '안방잔치'가 되기도 했다.

Advertisement

다행히 안세영은 이날 패배를 전화위복의 기회로 삼아 이후 국제대회에서 4회 우승을 추가하며 '단일시즌 역대 최다 우승' 타이기록을 쓴 바 있다. 야마구치 상대 3연승을 하던 안세영에겐 '신기록 작성' 기회를 날린 뼈아픈 패배이기도 했다.

이후 10회 연속 맞대결에서 한 번도 패하지 않았고, 올 시즌 6번째 결승 맞대결 상대로 야마구치를 만난 안세영은 경기 초반부터 시원한 복수전을 예고했다.

Advertisement

김유정(오른쪽)-이유림. 사진제공=대한배드민턴협회

1게임 초반 안세영은 야마구치에게 리드를 먼저 내주었지만, 워밍업에 불과한 듯 금세 따라잡았다. 11-9로 인터벌(11점 도달 후 주어지는 휴식시간)을 기분좋게 맞이한 안세영은 이후 '야마구치 킬러'의 본색을 유감없이 드러냈다. 무서운 연속 득점으로 15-10으로 달아난 안세영은 이후 연속 득점을 재가동하며 완벽한 기선제압에 성공했다.

2게임에서 안세영은 주춤했다. 1게임 흐름과 달리 초반 0-4 열세에 이어 인터벌(8-11)을 먼저 내주면서 추격의 동력을 잃었다. 인터벌 이후 매섭게 살아난 야마구치의 공세에 버거운 표정을 감추지 못하며 승부를 원점으로 돌렸다.

3게임에서 안세영은 특유의 체력전으로 승부를 갈랐다. 그동안 야마구치와의 대결에서 한 게임 정도는 내주고도 3게임에서 결판을 냈던 그는 이날 3게임서도 초반부터 상대를 몰아붙이며 16-10까지 벌렸다. 이후 3연속 실점을 했지만 연속 득점으로 되갚으며 홈팬들의 환호에 화끈하게 화답했다.

Advertisement

앞서 열린 여자복식 결승에서는 김유정-이유림(이상 삼성생명)이 히로카미 루이-호바라 사야카(일본)에 0대2(18-21, 18-21)로 패해 은메달을 획득했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com