"새 역사" '세계 최강' 안세영이 해냈다! 이제는 초유의 12승 사냥…"'나'다운 경기 보여드리겠다"

우승 기쁨 만끽하는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 우승한 안세영이 세리머니를 하며 기뻐하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

코트 들어서는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 안세영이 코트에 입장하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자'세계 최강' 안세영(24·삼성생명)이 해냈다. 세계 배드민턴 역사상 처음으로 두 시즌 연속 '단일시즌 최다 우승' 타이기록을 달성했다.

세계랭킹 1위 안세영은 8일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 야마구치 아카네(세계 2위·일본)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 코리아오픈(슈퍼 500) 여자단식 결승서 게임 스코어 2대1(21-12, 15-21, 21-16)로 이겼다. 이로써 안세영은 올 시즌 국제대회 개인전 11번째 우승을 차지했다. 안세영은 지난해 모모타 겐토(일본)가 2019년 세운 '단일시즌 역대 최다우승(11회)' 타이기록을 작성한 데 이어 역대 최초로 2연속 타이기록의 주인공이 됐다.

안세영·야마구치 아카네 나란히 기념촬영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 시상식에서 우승한 안세영과 준우승한 야마구치 아카네(일본)가 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

설욕전이었다. 안세영은 지난해 9월 열린 코리아오픈 결승에서 야마구치에 게임스코어 0대2(18-21, 13-21)로 고개를 숙였다.

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이를 악물었다. 안세영은 이후 야마구치를 상대로 10연속 승리를 챙겼다. 이날도 1게임 11-9, 인터벌(휴식시간)에 먼저 도달하며 기세를 올렸다. 그는 15-10으로 달아난 이후 연속 득점으로 기선제압했다. 비록 2게임을 15-21로 내줬지만, 3게임에서 우승을 확정했다. 그는 3게임서 초반부터 상대를 몰아붙이며 16-10까지 벌렸다. 이후 3연속 실점을 했지만, 이변 없이 우승을 거머쥐었다. 이날 승리로 안세영은 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국·세계 3위)에게 패한 이후 무려 55연승을 내달렸다. 올 시즌 통산 전적은 71승1패, 승률 98.6％에 달한다.

스트로크하는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전. 안세영이 야마구치 아카네(일본)를 상대로 스트로크하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

우승 뒤 안세영은 "안방에서의 우승은 늘 감회가 새롭다. 팬들의 함성을 듣는데 굉장히 뿌듯하기도 하고 소름이 돋기도 했다. 경기하다 실수하면 나도 모르게 주눅 들 때가 있는데, 실수하더라도 자신 있게 할 수 있게 응원해주신 팬분들에게 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶다"고 말했다.

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그는 "꾸준히 성과를 다시 낼 수 있어 나 자신도 자랑스럽다. 지난해에 비해 정신적으로 더 성장한 것 같고, 체력적으로 지칠 때 분위기를 어떻게 환기해야 하는지도 많이 알게 된 것 같다"고 했다.

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안세영은 이제 연말 BWF 월드투어 파이널에 나서 사상 초유의 12승 신기록을 겨냥한다. 그는 "기록을 크게 생각하지는 않고 있다. 다음 대회에서도 나다운 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com