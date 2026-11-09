한 손 가득 채운 출석 도장, '개근상' 교사들도 기다리는 서울림운동회...5년의 어울림으로 쌓은 이야기, 내년이 기다려진다

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 청운중학교 학생과 선생님이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 서울림운동회 참가한 수서중학교 응원하는 선생님들. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

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[스포츠조선 이현석 기자]어느덧 어울림의 추억이 한 손을 가득 채웠다. 2026년 5회를 맞이한 '모두의 운동회' 서울림운동회, 한 해도 빠지지 않고 출석 도장을 찍은 교사들은 올해도 학생들의 손을 꼭 잡고 어울림의 시간 속에 빠져들었다.

2026년 10월의 마지막 날, 서울대학교 종합체육관은 서울 24개 학교에서 모여든 '서울리머'들로 북적였다. 장애와 비장애의 '벽'을 허물고, 함께 어울리는 장, 서울림운동회에 참가하는 학생들이 미소로 체육관을 찾았다. 지난 6개월간 연습한 골밑슛 릴레이, 빅발리볼, 스태킹릴레이, 단체줄넘기에서 함께 달리고, 아쉬워하고, 기뻐했다. 함께 보낸 시간을 남기기 위해 'V'를 뒤집은 'ㅅ', 서울림의 시그니처 포즈로 단체사진을 찍는 아이들 곁에는 2022년 1회부터 5년 내내 이 자리를 지킨 얼굴들도 있었다. 서울림운동회 '개근상' 교사들은 학생들 곁에서 더 자연스럽게 포즈를 취했다. 누구보다 서울림을 잘 알고, 그 가치를 공유하는 '서울림 가족'이다. 5년 연속 개근학교는 수서중, 종암중, 청운중, 경기고, 동명여고, 서울사대부고 등 6개교.

김영선 강남서초교육장과 기념사진을 끽고 있는 수서중 고지후 교사와 서울리머들.

고지후(오른쪽)수서중 특수교사. 스포츠조선 DB

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 스태킹릴레이 경기에 참가한 학생. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

염현선(왼쪽) 서울대사대부고 특수교사. 스포츠조선 DB

고지후 수서중 특수교사에게 올해는 남다르다. 첫 부임지인 수서중에서 5년간 서울림과 동행했다. 전근을 앞두고 수서중 학생들과 함께하는 마지막 서울림 현장에서 그는 "내가 졸업시킨 학생들이 이웃 세종고로 진학해 오늘 같은 버스를 타고 왔다. 시간이 정말 빠르다는 생각에 감회가 새롭다"고 했다. 고 교사는 올해 특수학생 7명과 나왔다. 어울림의 시간을 더 많은 학생과 나누고자 했다. 고 교사는 지난해 단체줄넘기에 참가했던 학생이 유독 기억에 남는다고 했다. 다리에 힘이 풀려 넘어졌다가도, 다시 일어나 끝까지 뛴 학생이다. 그 학생의 손을 잡고 다시 서울림에 나왔다. 서울림이 끝나면 집에 누워 그날의 장면을 복기한다는 그에게 가장 큰 힘은 "내년에도 꼭 데려가 달라"는 학생들이다. 전근을 가더라도 서울림의 손을 놓지 않을 생각이다. 새 학교에서 '1회 차'로 다시 참가하고 싶다는 의지가 강하다. 다양한 경험으로 학생들의 세계를 넓혀주는 것, 매년 그가 서울림을 오는 이유다. 고 교사는 "집에서 유튜브만 보고 누워 있다고 좋은 추억이 생기진 않는다. 친구들과 다양한 활동을 해보고 실패도 성공도 경험하는 게 학생들에게는 성장의 계기가 된다"고 했다.

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개근한 교사들에게는 각자의 이유가 있다. 염현선 서울대사대부고 특수교사가 매년 학생들과 서울림을 찾는 이유는 '벽'이다. 염 교사는 "학교 안에서는 장애-비장애 학생이 친해지기 어려운데, 같이 운동하면서 친해지고 서로의 벽이 무너지는 걸 몇 년째 경험하고 있다"고 했다. 벽을 허물면, 학생들은 다함께 학교를 대표하는 '선수'가 된다. 염 교사는 "선수로 뛰는 경험을 통해 한층 성숙해지고, 성장한다. 그런 모습을 보게 되니 매년 이렇게 참여하게 된다"고 했다.

31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 청운중학교, 중원중학교 학생들에게 페어플레이상 시상하는 김예지 의원. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

학교체육 청운중 스포츠클럽, 김동현 지도교사, 지현승 특수교사, 김재성 지도교사. 스포츠조선 DB

체육 교사도, 특수교사도 아닌 김재성 청운중 지도교사는 발령 동기인 지현승 청운중 특수교사와의 인연으로 1회부터 서울림에 함께 발을 들였다. 곁에서 지켜본 서울림은 매년 성장 중이다. 김 교사는 "처음에도 학생들이 재미있어하는 건 매년 똑같았는데, 셔틀버스는 없었다. 지원이 점점 늘어나는 걸 보면서 대회가 더 활성화되고 있다는 느낌이 든다"고 했다.

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김 교사와 함께 5년 출석 도장을 빼먹지 않은 지 교사는 매년 아이들과 함께 서울림의 가치를 체감하고 있다. 그는 "'너희끼리 잘 지내라'고 한다고 통합교육이 이뤄지지 않는다. 신체활동은 장애-비장애 학생이 자연스럽게 다가갈 수 있는 통로다. 그 판을 깔아주는 게 서울림"이라고 했다. 아이들의 모습이 매년 참가 동기다. 지 교사에게는 2023년의 기억이 지금도 선명하다. "힘들어서 못 하겠다"며 끝까지 거부하던 지적장애 학생을 "구경이라도 하고 응원이라도 해라"며 억지로 데려왔다. 대회장 분위기를 본 학생은 일순간 달라졌다. 지 교사는 "끝나고 '내년에도 하고 싶다'는 말을 듣고 정말 감동받았었다"고 했다.

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서울림에 대한 바람도 분명하다. 장애학생들에게 더 넓은 문이 되어주길 바랐다. 그는 "통합교육을 하는 학교에서 10명 정도만 이 대회를 누릴 수 있다는 게 아쉽다"며 "중증 학생일수록 스포트라이트를 받는 경험이 없다. 더 많은 학생들에게 기회가 주어졌으면 한다"고 했다. 마지막으로 강조한 한 가지는 역시 지속성이다. 아이들이 통합될 수 있는 기회, 서울림이 그 장으로서 자리를 지키길 바란다고 했다. "계속하면 좋겠다. 지속성 있게 한다면 통합교육 문화를 학교에 정착시키고 유지하는 데 굉장히 큰 역할을 한다고 생각한다. 지속되길 바란다."

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5년 개근은 단순한 기록이 아닌, 함께 쌓인 이야기였다. 5년을 한결같이 함께 달려온 교사들의 열정과 헌신이야말로 '서울림'을 울창하게 키워낸 힘이다. 어느덧 한 손을 가득 채운 서울림의 추억은 내년에도 계속된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com