"경악" '넘기 힘든 거대한 벽' 中 극찬 터졌다! '승률 98.6％' 안세영 대기록…'AN, 놀라울 정도로 완성도 높다'

안세영 '여기도 내 수비 범위' (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전. 안세영이 야마구치 아카네(일본)의 공격을 끝까지 바라보며 수비하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

우승 세리머니하는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 우승한 안세영이 세리머니를 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)을 향한 극찬이 쏟아졌다.

중국의 '넷이즈'는 8일 '오늘날 여자 배드민턴계에서 안세영의 경기력은 놀라울 정도로 완성도가 높다. 뛰어난 체력과 코트 전체를 아우르는 수비 범위는 물론, 날카로운 네트 킬과 베이스라인을 자유자재로 공략하는 공격 기술까지 한층 더 정교해졌다. 동시대 선수들에게는 넘기 힘든 거대한 벽과 같다. 12번이나 결승에 오른 것은 단순히 뛰어난 기술뿐만 아니라, 길고 고된 시즌 내내 부상 없이 꾸준한 경기력을 유지할 수 있는 능력을 갖췄음을 의미한다'고 보도했다.

안세영·야마구치 아카네 나란히 기념촬영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 시상식에서 우승한 안세영과 준우승한 야마구치 아카네(일본)가 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

중국의 평가는 정확했다. 세계랭킹 1위 안세영은 8일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 야마구치 아카네(세계 2위·일본)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 코리아오픈(슈퍼 500) 여자단식 결승서 게임 스코어 2대1(21-12, 15-21, 21-16)로 이겼다. 이로써 안세영은 올 시즌 국제대회 개인전 11번째 우승을 차지했다. 안세영은 지난해 모모타 겐토(일본)가 2019년 세운 '단일시즌 역대 최다우승(11회)' 타이기록을 작성한 데 이어 역대 최초로 2연속 타이기록의 주인공이 됐다.

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압도적 시즌이다. 안세영은 더욱 강해졌다. 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국·세계 3위)에게 패한 이후 무려 55연승을 내달렸다. 올 시즌 통산 전적은 71승1패, 승률 98.6％에 달한다.

금메달에 입맞추는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전 시상식에서 우승한 안세영이 금메달에 입맞추고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

우승 뒤 안세영은 "꾸준히 성과를 다시 낼 수 있어 나 자신도 자랑스럽다. 지난해에 비해 정신적으로 더 성장한 것 같고, 체력적으로 지칠 때 분위기를 어떻게 환기해야 하는지도 많이 알게 된 것 같다"고 말했다.

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이제 안세영은 연말 BWF 월드투어 파이널에 나서 사상 초유의 12승 신기록을 겨냥한다. 그는 "기록을 크게 생각하지는 않고 있다. 다음 대회에서도 나다운 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com