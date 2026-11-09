도대체 하늘은 왜 야마구치 낳고 또 안세영 낳았는가...패패패패패패패패패패패 '11연패 대참사'

금메달 키스 세리머니하는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전 시상식에서 우승한 안세영이 금메달에 키스 세리머니를 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]안세영이 또 야마구치 아카네를 울렸다.

세계랭킹 1위 안세영은 8일 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 '여수빅터코리아오픈(슈퍼 500)' 여자단식 결승서 야마구치 아카네(세계 2위·일본)를 게임 스코어 2대1(21-12, 15-21, 21-16)로 꺾었다.

야마구치한테 또 패배를 안긴 안세영이다. 안세영의 복수혈전이었다. 지난해 9월 수원에서 열린 빅터코리아오픈 결승에서 안세영은 야마구치에 0대2(18-21 13-21)로 완패한 바 있다. 야마구치를 상대로 3연승 행진을 달리던 안세영이었지만 대회 강행군 속에 체력에서 우위를 점하지 못하고 안방에서 야마구치에 우승을 내주고 말았다.

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안세영은 이 패배 후 이를 갈았다. 빅터코리아오픈에서 패배한 뒤로 야마구치를 상대로 무려 10연승을 내달렸다. 야마구치는 숱한 강자를 꺾고 결승에만 오르면 매번 안세영이라는 거대한 벽에 막혀 2인자에 만족해야 했다.

우승 기쁨 관중과 나누는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 우승한 안세영이 관중석을 향해 호응을 유도하며 기쁨을 나누고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

안세영에게는 1년 전 치욕을 갚아야 한다는, 야마구치에게는 안세영이라는 벽을 넘어야 한다는 동기부여가 있던 경기. 안세영은 자신이 왜 배드민턴 역대 최고의 선수인지를 다시 증명했다.

1게임 초반 안세영은 먼저 리드를 내줬지만 순식간에 역전에 성공했다. 11-9로 인터벌에 도달한 후 더 격차를 벌리면서 야마구치를 절망하게 만들었다. 15-10으로 간격을 벌린 그는 순식간에 연속 득점을 해내며 21-12로 1게임을 가져왔다.

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2게임에서는 야마구치가 분전했다. 1게임 패배로 각성한 야마구치가 초반부터 치고 나갔다. 안세영도 추격했지만 8-11로 인터벌을 먼저 내줬다. 야마구치는 인터벌 후에 더 간격을 벌렸고, 안세영은 15-21로 2게임을 패배했다.

우승 기쁨 만끽하는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 우승한 안세영이 세리머니를 하며 기뻐하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

하지만 안세영은 승부사였다. 안세영의 지치지 않는 체력은 3게임에서 발휘됐다. 초반부터 야마구치를 압박한 안세영은 한번 잡은 리드를 내주지 않았다. 야마구치도 포기하지 않고 안세영을 추격했지만 승부를 뒤집을 정도는 아니었다. 안세영이 1년 전 치욕을 되갚으며 승리했다.

일본 매체 후쿠이 신문은 경기 후 '여자 단식에서는 세계랭킹 2위 야마구치가 세계 1위이자 2024 파리 올림픽 금메달리스트인 안세영에게 1대2로 아쉽게 패해 대회 2연패 달성에 실패했다. 야마구치는 안세영을 상대로 최근 맞대결 11연패를 기록하게 되었다'고 전했다.

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이로써 올 시즌 11번째 우승(단체전 2회 우승 제외)을 달성한 안세영은 지난해 모모타 겐토(일본)가 2019년 세운 '단일시즌 역대 최다우승(11회)' 타이기록을 작성했다. 또한 역대 최초로 2년 연속 타이기록 주인공이 됐다. 또 이날 승리로 파죽의 55연승을 내달렸다. 올 시즌 통산 전적은 71승1패로 괴물 같은 기록을 유지 중이다.