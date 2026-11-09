도대체 하늘은 왜 야마구치 낳고 또 안세영 낳았는가...패패패패패패패패패패패 '11연패 대참사'

[스포츠조선 김대식 기자]안세영이 또 야마구치 아카네를 울렸다.
세계랭킹 1위 안세영은 8일 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 '여수빅터코리아오픈(슈퍼 500)' 여자단식 결승서 야마구치 아카네(세계 2위·일본)를 게임 스코어 2대1(21-12, 15-21, 21-16)로 꺾었다.
야마구치한테 또 패배를 안긴 안세영이다. 안세영의 복수혈전이었다. 지난해 9월 수원에서 열린 빅터코리아오픈 결승에서 안세영은 야마구치에 0대2(18-21 13-21)로 완패한 바 있다. 야마구치를 상대로 3연승 행진을 달리던 안세영이었지만 대회 강행군 속에 체력에서 우위를 점하지 못하고 안방에서 야마구치에 우승을 내주고 말았다.
안세영은 이 패배 후 이를 갈았다. 빅터코리아오픈에서 패배한 뒤로 야마구치를 상대로 무려 10연승을 내달렸다. 야마구치는 숱한 강자를 꺾고 결승에만 오르면 매번 안세영이라는 거대한 벽에 막혀 2인자에 만족해야 했다.
안세영에게는 1년 전 치욕을 갚아야 한다는, 야마구치에게는 안세영이라는 벽을 넘어야 한다는 동기부여가 있던 경기. 안세영은 자신이 왜 배드민턴 역대 최고의 선수인지를 다시 증명했다.
1게임 초반 안세영은 먼저 리드를 내줬지만 순식간에 역전에 성공했다. 11-9로 인터벌에 도달한 후 더 격차를 벌리면서 야마구치를 절망하게 만들었다. 15-10으로 간격을 벌린 그는 순식간에 연속 득점을 해내며 21-12로 1게임을 가져왔다.
2게임에서는 야마구치가 분전했다. 1게임 패배로 각성한 야마구치가 초반부터 치고 나갔다. 안세영도 추격했지만 8-11로 인터벌을 먼저 내줬다. 야마구치는 인터벌 후에 더 간격을 벌렸고, 안세영은 15-21로 2게임을 패배했다.
하지만 안세영은 승부사였다. 안세영의 지치지 않는 체력은 3게임에서 발휘됐다. 초반부터 야마구치를 압박한 안세영은 한번 잡은 리드를 내주지 않았다. 야마구치도 포기하지 않고 안세영을 추격했지만 승부를 뒤집을 정도는 아니었다. 안세영이 1년 전 치욕을 되갚으며 승리했다.
일본 매체 후쿠이 신문은 경기 후 '여자 단식에서는 세계랭킹 2위 야마구치가 세계 1위이자 2024 파리 올림픽 금메달리스트인 안세영에게 1대2로 아쉽게 패해 대회 2연패 달성에 실패했다. 야마구치는 안세영을 상대로 최근 맞대결 11연패를 기록하게 되었다'고 전했다.
이로써 올 시즌 11번째 우승(단체전 2회 우승 제외)을 달성한 안세영은 지난해 모모타 겐토(일본)가 2019년 세운 '단일시즌 역대 최다우승(11회)' 타이기록을 작성했다. 또한 역대 최초로 2년 연속 타이기록 주인공이 됐다. 또 이날 승리로 파죽의 55연승을 내달렸다. 올 시즌 통산 전적은 71승1패로 괴물 같은 기록을 유지 중이다.