'AN 출전 포기, 1번 시드 받았다!' 안세영에 11연패 日 야마구치 아카네…'홈에서 2년 만에 정상 탈환할까' 관심 폭발

안세영·야마구치 아카네 나란히 기념촬영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 시상식에서 우승한 안세영과 준우승한 야마구치 아카네(일본)가 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

코트 들어서는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 안세영이 코트에 입장하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명) 없는 사이, 야마구치 아카네(세계 2위·일본)가 정상을 노린다.

10일부터 15일까지 일본 구마모토에서 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 구마모토 마스터즈(슈퍼 500)가 펼쳐진다. 이번 대회 여자 단식엔 야마구치를 비롯해 왕즈이, 천위페이(이상 중국), 랏차녹 인타논(태국) 등이 출전한다. 다만, 안세영은 대회에 나서지 않는다. 최근 빡빡한 일정을 소화한 안세영은 구마모토 마스터즈를 건너 뛰기로 했다. 잠시 휴식을 취하며 재정비에 돌입한다. 그는 연말 BWF 월드투어 파이널(12월 9~13일·중국 항저우)에 나서 사상 초유의 12승 신기록을 겨냥한다. 안세영은 "기록을 크게 생각하지는 않고 있다. 다음 대회에서도 저다운 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

스트로크하는 야마구치 아카네 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전. 야마구치 아카네(일본)가 안세영을 상대로 스트로크하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

안세영이 잠시 자리를 비운 사이. 왕좌를 향한 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보인다. 특히 홈에서 경기를 치르는 야마구치를 향한 관심이 뜨겁다.

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일본의 'J스포츠'는 9일 '야마구치는 홈에서 우승을 할 수 있을까. 이번 대회와 이어지는 홍콩오픈 결과에 따라 BWF 월드 투어 파이널의 출전자가 결정된다. 출전권 경쟁의 마지막 스퍼트가 된다. 야마구치는 파이널 출전이 확정됐지만, 고향에서 두 번째 우승을 차지할지 관심이 모아진다. 그는 구마모토에서 2년 만에 두 번째 우승을 차지할 수 있을까. 최근 연달아 큰 무대에 나섰고, 현재는 컨디션을 다시 끌어올리는 단계다. 여기서 얼마나 상태를 끌어올리느냐가 관건이다. 야마구치는 안세영이 출전을 포기하면서 1번 시드로 출전하게 됐다'고 보도했다. 야마구치는 이 대회 2024년 우승자다.

상대 공격 받아치는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전. 안세영이 야마구치 아카네(일본)의 공격을 받아치고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

야마구치는 8일 막을 내린 코리아오픈(슈퍼 500)에서 은메달을 목에 걸었다. 결승에서 안세영에 게임스코어 1대2(12-21, 21-15, 16-21)로 패했다. 야마구치는 안세영에 최근 11연패를 기록했다. 경기 뒤 안세영은 "야마구치는 매 경기 새로운 플레이를 갖고 나오는 선수라 적응하는 데 어려움이 있다. 그래도 하다 보면 습관적으로 나오는 플레이가 있다. 차분히 기다리며 자신 있게 득점하는 방향으로 가고 있다. 점수를 계속 내주다 보면 조급해질 때가 있는데, 실수하더라도 '괜찮다'는 생각으로 자신 있게 실수하고, 상대가 잘한 부분은 인정하는 식으로 경기를 풀어가는 게 도움이 된다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com