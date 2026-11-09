"진천 CJ라커룸에서 '한국新' 국대형들과 계주라니!" 팀CJ 조엘진 등 멘토 참여, 육상 꿈나무들의 행복한 하루

사진제공= CJ

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[스포츠조선 전영지 기자]CJ그룹이 육상 멘토링 프로그램 '라커룸 위드 팀 CJ: 드림 온 트랙(Locker Room with TEAM CJ: Dream on Track·이하 라커룸)'을 성료했다.

CJ는 8일 충북 진천선수촌에서 육상 유망주들을 위한 멘토링 프로그램 '라커룸'을 개최했다. 올해 4회째를 맞은 '라커룸'은 세계 최고를 목표 삼은 스포츠 유망주들을 지원하는 CJ의 사회 공헌 프로그램으로, 골프·수영·스피드스케이팅에 이어 올해는 육상 종목으로 확대됐다. 대한육상연맹과 협력해 진천선수촌에서 행사를 개최, 유망주들이 국가대표의 하루를 가까이서 체험할 수 있도록 했다.

이번 행사에는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 400m 계주 동메달리스트로 한국신기록(38초43)을 합작한 나마디 조엘 진(TEAM CJ, 예천군청), 이재성(광주광역시청), 서민준(서천군청)과 2025년 세계대학경기대회 400m 계주 금메달리스트 김정윤(한체대)이 멘토로 참여했다. 대한육상연맹 등록 꿈나무 선수 중 선발된 21명이 멘티로 참가해 멘토링 세션과 원포인트 레슨, 계주 실습을 통해 국대 선배들의 노하우를 전수받았다.

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CJ 스포츠마케팅 김유상 상무의 환영사, 대한육상연맹 최인해 부회장의 축사 후 이어진 전문가 강연에서는 하경수 남자 육상 대표팀 감독(양주시청)이 '육상이 인기종목이 되는 날'을 주제로 육상의 매력과 발전 가능성에 대한 이야기를 전했다. 이어 홍정기 차의과학대 스포츠의학대학원장이 '오래 운동하는 선수가 되는 방법'을, 국가대표선수촌에서 36년간 영양사로 근무한 조성숙 전 부경대 겸임교수는 '유소년 육상 영양'을 주제로 훈련 효과를 높이는 영양 습관을 공유했다.

'선수와의 만남'에서는 나마디 조엘 진, 이재성, 서민준이 유망주들의 질문에 답하며 진심 어린 조언을 전했다. 이어 학생들은 '나만의 트랙 선언식' 카드에 자신의 최종 목표와 꿈을 적어 국가대표를 향한 각오를 다졌고, 멘토 선수들의 사인을 받고 사진을 찍으며 특별한 추억을 남겼다. 이후 멘토 선수단과 '미래의 국대'들은 진천선수촌 식당에서 '선수촌 밥'을 체험하는 시간도 가졌다.

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점심식사 후 제1육상장에서 하경수 감독의 지도 아래 원포인트 레슨이 진행됐다. 참가자들은 스피드 드릴, 스타트 자세, 바통 패스 등 국가대표 계주 선수들의 실제 트랙 훈련 프로그램을 직접 체험했다. 조엘 진을 포함한 멘토들이 직접 시범을 보이고 개별 지도를 진행했다.

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레슨의 마지막은 계주 실습, 유망주 5명과 멘토 1명이 한 팀을 이룬 4개 팀은 직접 바통을 주고받으며 트랙을 질주했고, 불꽃 튀는 경쟁 끝에 팀 김정윤이 최종 우승했다. 김유상 CJ 스포츠마케팅상무가 직접 시상자로 나선 시상식을 끝으로 네 번째 '라커룸'은 마무리됐다.

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멘티로 참가한 김솔(운중초 5학년)은 "정말 즐거웠다. 특히 국가대표 선수들과 함께한 계주 실습이 가장 기억에 남는다"며 "이번 경험을 통해 앞으로 국가대표 선수가 되고 싶다는 꿈이 더욱 커졌다"는 소감을 전했다. TEAM CJ 소속 나마디 조엘 진은 "어린 유망주들과 뜻 깊은 시간을 보내서 즐거웠다. 내가 누군가의 롤 모델이라는 얘기를 듣고 기분이 묘하면서도 좀더 책임감을 가져야 겠다고 생각했다"면서 "더 열심히 해서 개인 최고기록도 깨고 세계선수권에도 도전하면서 어린 친구들에게 모범을 보여야겠다"는 소감을 전했다.

CJ는 지난 4년간 '라커룸' 프로그램을 통해 골프, 수영, 스피드스케이팅, 육상 등 다양한 종목의 스포츠 유망주들의 성장을 응원해왔다. CJ 스포츠마케팅 관계자는 "올해로 4회째를 맞은 이번 행사는 육상 유망주들이 국가대표 선수들의 요람인 진천선수촌에서 롤모델을 직접 만나 국가대표의 하루를 경험하며 꿈을 키울 수 있는 소중한 기회가 됐다"면서 "앞으로도 '꿈지기 철학'을 바탕으로 선수와 종목, 다음 세대의 성장을 함께 이끌어가겠다"는 의지를 전했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com