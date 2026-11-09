"LA2028 파란불!" '파라클라이밍 신성' 윤태인, 입문 1년만에 파라클라이밍 사상 첫 국제대회 銅 쾌거!

사진제공=대한장애인체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]'파라클라이밍 신성' 윤태인(33)이 국제대회 사상 최초의 메달을 획득했다.

대한장애인체육회에 따르면 윤태인은 6일 일본 후쿠오카에서 열린 '2026 월드클라이밍 파라시리즈 후쿠오카' 스포츠등급 RP2(지체) 부문에서 빛나는 동메달을 획득했다. 대한민국 파라클라이밍 선수가 국제대회에서 메달을 획득한 것은 이번이 처음이다.

이번 대회는 세계선수권 다음 등급의 국제대회로, 파라클라이밍 종목의 2026년 마지막 국제대회다. 특히 2028년 LA패럴림픽을 앞두고 전세계 우수 선수들이 출전한 이 대회 입상은 뜻깊다. 대한장애인체육회가 작년부터 파라클라이밍 종목 육성을 시작한 후 1년 만에 거둔 결실로 대한민국 파라클라이밍의 국제 경쟁력을 확인했다.

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헤어디자이너 출신의 윤태인은 2023년 3월 오토바이 사고로 인한 척수 손상 후 하반신 마비 판정을 받았다. 재활 과정에서 대한장애인체육회의 파라클라이밍 강습회에 참여했고 이를 계기로 전문 선수의 길에 들어섰다. 어떤 어려운 훈련도 반드시 이겨내겠다는 강한 의지와 성실함으로 짧은 기간에 기량이 일취월장했다.

윤태인은 첫 동메달 직후 "클라이밍은 재활을 넘어 내가 정말 하고 싶은 운동이었다. 그저 계속하고 싶고, 더 잘하고 싶다는 마음으로 열심히 훈련 했는데 올해 마지막 국제대회에서 첫 메달을 따게 되어 매우 기쁘다"는 소감을 전했다. "내년 체코 브르노에서 열리는 세계선수권에서도 좋은 성적을 거두고 싶다"는 포부를 밝혔다.

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한편, 대한장애인체육회는 파라클라이밍 선수 발굴·육성을 위해 연 3회 전국 파라클라이밍 강습회를 운영하고 있다. 강습회는 1박 2일 코스의 파라클라이밍 이론 및 실기 교육으로 진행되며, 참가 신청은 대한장애인체육회 홈페이지 공지사항을 참조하거나 대한장애인체육회(02-3434-4521)로 문의하면 된다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com