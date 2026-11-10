'운동회가 사라지는 학교' 안민석 교육감의 약속 "경기교육이 학교체육 시즌2를 열겠습니다"[진심인터뷰]

안민석 경기도교육감이 3일 수원 경기도교육청 남부청사 열린 교육감실에서 '경기 RAS(문예체)'교육의 중요성을 강조하며 엄지척 포즈를 취하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

안민석 경기도교육감이 수원 경기도교육청 남부청사에서 본지와 인터뷰에 앞서 경기학생들을 향한 손하트 포즈를 취하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 전영지 기자]"경기 교육이 대한민국 학교체육 '시즌2'를 열겠습니다."

지난 3일 '학생의 날', 경기도 수원 열린 교육감실에서 '5선 국회의원' 출신 안민석 경기도교육감을 마주했다. 20년 의정 활동 대부분을 교육위·교문위·문체위에서 쏟아낸 교육·체육 분야 최장수 의원이 지난 6월 3일 경기도 교육의 수장으로 당선된 지 5개월 만이다. 2009년 '공부하는 선수, 운동하는 학생'을 기치로 학교체육진흥법을 발의하고, 2014년 초등 생존수영을 의무화하고, 2016년 전문-생활체육의 상생을 위한 통합체육회 출범을 주도한 '5선의 국회의원'이 2026년 학교체육 '현장 행정가'로 변신했다. 대한민국 학교체육의 심각한 위기 속에 안 교육감은 "학교체육 시즌2"라는 말로 '실행'의 선봉장 역할을 자청했다. 학교체육 활성화의 담아 만든 법을 스스로 운동장에서 펼쳐보이게 됐다. 대한민국 유·초·중등학생 536만2281명 중 28.7%인 153만8815명이 경기도에 산다. 학령인구 10명 중 3명이 경기 교육을 받는다. 경기 학교체육이 바뀌면 대한민국 학교체육이 바뀐다.

안민석 경기도교육감이 수원 경기도교육청 남부청사에서 본지와 인터뷰를 했다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

안민석 경기도교육감이 수원 경기도교육청 남부청사 서가에서 본지와 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

모두의 RAS+신나는 체육학교

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안 교육감이 제시한 경기 교육의 핵심 비전은 AI 시대 맞춤형 'RAS(Reading·Art·Sports, 문예체)' 프로젝트다. "스마트폰은 내려놓고 책을 읽고, 예술·스포츠 교육을 하자는 것"이라고 설명했다. 내년 예산에 1143억원을 반영했다. 안 교육감은 "플라톤이 이미 BC 4세기에 '교육이란 읽고 뛰는 것'이라고 말했듯, RAS는 교육의 본질을 회복하는 운동"이라고 했다. "AI시대, 신체교육은 정말 중요하다. 스마트폰과 입시 경쟁에 갇혀 운동장도, 운동회도 사라졌다. 점심시간 운동장에 못나가게 하는 학교가 경기도 내 100개나 된다. 체력은 떨어지고 아이들은 스마트폰 게임만 한다. 청소년들의 건강, 신체활동에 대해 정부, 대한체육회는 뭘 하고 있나. 우리 경기교육에서 먼저 새로운 모델을 만들겠다"고 단언했다. 지난달 30일까지 한달반 여 '타운홀미팅'을 통해 도내 31개 시군 학부모들의 열망을 확인했다. "요즘 학부모님들은 공부보다 인성 교육을 원하신다. 학생, 학부모들이 정말 좋아한다"고 했다.

운동 재능을 지닌 학생들을 위한 '엘리트 육성 모델' 구상도 마쳤다. 사교육비 부담을 덜고 학업을 병행할 수 있도록 지역 인프라와 폐교를 활용한 학비 전액 무료의 공공형 대안학교를 경기 4개권역에 조성한다는 것. 안 교육감은 "화성시의 풍부한 야구장(10개) 인프라를 활용해 '신나는 야구학교'를 논의중이다. 프로 및 국가대표 출 지도자가 실기와 이론을 가르치고, 인문학, 영어를 필수과목으로 대학, 실업, 프로는 물론 해외 진출까지 돕는 맞춤형 커리큘럼을 제공할 것"이라고 했다. "골프장만 15개인 포천엔 '신나는 골프학교', 육상, 체조 등 비인기·기초종목 학교도 설립가능하다"고 했다.

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교육학 박사 안 교육감의 목표는 결국 '선순환'이다. "풀뿌리 학교체육을 튼튼히 해서 엘리트 체육을 꽃피우는 선진형 모델, RAS 교육을 통해 학교체육에서 발굴된 재능 있는 아이들이 '신나는 체육학교'로 연결되고, 언제든 일반학교로 돌아올 수도 있는 유기적인 선순환 시스템을 만들겠다"고 했다. 학교체육 활성화가 전문체육 경쟁력으로 이어지는 선순환은 2014년 세월호 사건 직후 초등 생존수영 의무화가 수영 저변 확대, 황금 세대의 약진으로 이어진 데서 입증됐다.

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안 교육감은 '최저학력제'와 관련한 체육계의 오해에 대해서도 할 말을 했다. "학생선수들에게 미적분이 무슨 필요가 있나. 일반학생들과 동일선상에서 경쟁시키는 것 자체가 모순"이라며 입법 취지와 달리 획일화된 현장 정책을 짚었다. "전주고의 경우, 선수반을 따로 만들어 선수끼리 경쟁하고, 최적화된 맞춤형 교육을 진행한다. RAS와 신나는 체육학교를 통해 경기도교육감으로서 내가 구상했던 일들을 실행할 것"이라고 했다. 교육위와 문체위가 통합된 '교육문화체육관광위'에서 체육정책을 주도했던 그는 학교체육 활성화를 막아서는 '부처간 칸막이'를 직시했다. "우리도 일본 문부성 모델처럼 교육과 체육의 경계를 허물어야 한다. 일본은 학교체육을 통해 생활체육, 전문체육의 선순환 시스템을 만들었다. 왜 우리는 못하나"라고 반문했다. "경기교육 역시 '벽깨기'를 통해 지자체들과 협약을 맺고 RAS 교육에 필요한 인적, 물적 인프라를 함께 만들어가고 있다"고 했다.

안민석 경기도교육감이 수원 경기도교육청 남부청사에서 본지와 인터뷰하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

안민석 경기도교육감이 수원 경기도교육청 남부청사에서 본지와 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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"경기도 모든 학생들의 평생 스포츠 위해"

국회의원 시절 한국 스포츠의 굵직한 정책 흐름을 주도했던 안 교육감은 최근 체육계 현안에 대한 자성과 함께 제도 개선도 촉구했다. 안 교육감은 아이치-나고야 아시안게임 직후 논란이 된 병역특례(체육요원) 제도와 관련 "과거 박정희 시대의 '국위선양형 국가 아마추어리즘'에서 벗어날 때가 됐다"고 했다. "선수 전성기엔 운동에 전념하되 은퇴 후 복무하거나, 아시안게임은 빼고 올림픽 메달리스트만 체육요원에 편입시키는 식으로 시대 변화에 맞춘 합리적 대안이 필요하다"고 역설했다.

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또 2016년 10월 대한체육회-국민생활체육회 통합을 주도했던 안 의원은 "10년이 지난 지금 무엇이 얼마나 달라졌나"라는 화두를 던졌다. "통합의 정신은 전문-생활체육의 상생이었는데 통합정신은 사라지고 전문체육이 생활체육을 삼킨 모양새다. KOC 분리는 여야가 합의했음에도 유야무야됐다. '질곡의 10년'"이라고 돌아봤다. "문체부도, 대한체육회도 '한국체육이 어디로 가고 있느냐'에 대한 진단과 평가가 없다. 통합체육회 10년을 평가하고, KOC 분리, 학교체육 활성화 등에 대한 10년 중장기 비전을 제시해야 할 시간"이라고 주장했다.

4년 임기 내 '이것만은 반드시 이루고 싶은 일'을 묻자 안 교육감은 "경기도 모든 아이들이 운동 하나, 악기 하나 배우는 것, '신나는 체육학교' 모델을 잘 만드는 것"이라고 즉답했다. 4년 후 듣고 싶은 말도 같았다. "경기 교육 덕분에 평생 즐길 스포츠, 평생 즐길 취미가 생겼다는 그 한마디면 충분할 것같다"며 미소 지었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com