"아직 24세" 中, '세계 최강' 안세영 앞에 백기투항…'최소 5시즌 더 최고 기량 유지 가능'→'명실 상부 배드민턴 역사상 최고 선수될 것'

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

질문에 답하는 배드민턴 안세영 (영종도=연합뉴스) 김주형 기자 = 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 첫 2연패를 달성한 배드민턴 '세계 최강' 안세영이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 인터뷰하고 있다. 2026.9.30 kjhpress@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명) 앞에 중국도 백기투항했다.

중국의 '넷이즈'는 10일 '정말 놀랍다. 71승1패, 승률 98.6%다. 안세영은 올 시즌 벌써 11번째 우승을 차지했다'고 보도했다.

세계랭킹 1위 안세영은 최근 야마구치 아카네(세계 2위·일본)를 게임스코어 2대1(21-12, 15-21, 21-16)로 누르고 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 코리아오픈(슈퍼 500) 여자단식 정상에 올랐다. 이로써 안세영은 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국·세계 3위)에게 패한 이후 무려 55연승을 내달렸다. 올 시즌 통산 전적은 71승1패, 승률 98.6％에 달한다. 또한, 안세영은 올 시즌 국제대회 개인전 11번째 우승을 차지했다. 안세영은 지난해 모모타 겐토(일본)가 2019년 세운 '단일시즌 역대 최다우승(11회)' 타이기록을 작성한 데 이어 역대 최초로 2연속 타이기록의 주인공이 됐다.

Advertisement

안세영 '4강 향해서' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 27일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 8강전. 한국 안세영이 태국 라차녹 인타논과 경기를 펼치고 있다. 2026.9.27 ksm7976@yna.co.kr(끝)

'넷이즈'는 중국의 배드민턴 전설 린단의 이름을 꺼내들었다. 이 매체는 '배드민턴 팬이 아니더라도 린단이란 이름은 한 번쯤 들어봤을 것이다. 그는 워낙 압도적인 기량을 선보였기에, 몇 시즌 동안 다른 선수들은 사실상 2위 자리를 놓고 경쟁해야 했을 정도였다. 정말 대단한 업적이었다. 하지만 최근 두 시즌 동안 린단의 기록조차 평범해 보이게 만들 정도로 압도적인 여자 선수가 등장했다. 린단이 위대하지 않았다는 뜻이 아니다. 그저 이 선수가 그만큼 엄청나다는 것이다. 안세영은 55연승을 달리며 시즌 11번째 우승 트로피를 들어올렸다. 더 이상 무슨 말이 필요한 것일까. 이는 인간이 달성할 수 있는 수준을 넘어선 것으로 보일 정도'라고 했다. 린단은 2008년 베이징, 2012년 런던에서 두 대회 연속 올림픽 정상에 올랐다.

안세영 '이쯤이야' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 26일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강 한국 안세영과 카자흐스탄 카밀라 스마굴로바의 경기. 한국 안세영이 경기를 펼치고 있다. 2026.9.26 image@yna.co.kr(끝)

극찬은 계속됐다. '넷이즈'는 '올 한해 안세영이 보여준 압도적 기량은 말로 표현하기 어려울 정도다. 그는 배드민턴 역사상 남녀 단식 통틀어 최초로 두 시즌 연속 11회 우승을 달성한 선수가 됐다. 여자 배드민턴계의 독보적인 1인자로서의 입지를 굳건히 할 뿐만 아니라, 오랜 기간 동안 최정상급 기량을 유지하는 놀라운 능력을 잘 보여준다. 주목할 점은 안세영이 아직 24세에 불과하다는 것이다. 현재의 기량을 고려하면 앞으로 5시즌 더 이러한 최고 수준을 유지하는 것도 충분히 가능해 보인다. 이러한 흐름이 이어진다면 그는 명실 상부 배드민턴 역사상 최고의 선수(GOAT, Greatest of All Time)가 될 것이 분명하다'고 했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com