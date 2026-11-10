"K-클린스포츠 20년" KADA 20주년 기념식X특별전시회...원윤종 IOC위원 문체부장관상[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부(이하 문체부)와 한국도핑방지위원회(KADA)가 창립 20주년 기념식과 세미나를 개최한다.

10일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열리는 기념식에서는 한국도핑방지위원회의 지난 20년간의 활동과 성과를 돌아보고, 도핑 방지 발전에 기여한 유공자에게 표창을 수여해 그간의 헌신과 노고에 감사를 전한다. 2025년 부산 세계도핑방지기구(WADA) 총회 등 국제 도핑 방지 활동의 리더로 거듭난 KADA의 20년 성과를 되새기고, 공정한 스포츠의 가치를 확산하기 위해 마련한 자리다. 김대현 문체부 제2차관, 하형주 국민체육진흥공단 이사장을 비롯해 올리비에 니글리 세계도핑방지기구 사무총장, 무로후시 코지 세계도핑방지기구 집행위원 겸 전 일본 스포츠청장과 일본·사우디아라비아 도핑방지위원장을 포함한 아시아 25개국 도핑방지기구 임원 등 200여 명이 참석한다.

이 자리에서는 국제올림픽위원회(IOC)와 세계도핑방지기구(WADA) 선수위원으로 활약중인 원윤종 위원이 문체부장관 표창을 받는다. 김호준 한국과학기술연구원(KIST) 전문위원, 이영길·강선영 도핑검사관, 김석현·연아름 도핑 방지 교육 강사 등 총 7명은 한국도핑방지위원장 표창을 받는다. '공정한 스포츠 미래를 여는 글로벌 도핑 방지 리더'라는 KADA의 비전 선포식도 이어진다.또 10-11일 양일간 '국제 도핑 방지 세미나'를 통해 WADA와 아시아 25개국 도핑방지기구 관계자 등 60여 명이 도핑 방지 주요 현안을 논의한다. 아시안게임, 충청유니버시아드 등 국제대회 협력 사례와 도핑검사 실무 경험을 공유하고, 아시아 지역 도핑 방지 역량 강화 방안과 협력체계 구축에 대해 논의한다.

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또 공정한 스포츠 문화 확산을 위해 국립중앙도서관과 함께 특별한 전시회도 마련했다. 11일부터 내달 10일까지 서울 서초구 국립중앙도서관 본관 1층에서 열리는 전시회는 '클린 스포츠: 도핑의 어둠과 공정의 빛'을 주제로 도핑의 역사와 주요 사건을 소개하고, 도핑 방지를 위한 KADA의 활동과 성과를 조명한다.

김대현 문체부 차관은 "스포츠의 감동은 정정당당한 경쟁에서 시작된다는 믿음을 지켜온 KADA의 창립 20주년을 진심으로 축하한다"면서 "앞으로도 대한민국이 WADA 아시아 지역 이사국으로서 국제 도핑 방지 협력을 선도할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라는 뜻을 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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