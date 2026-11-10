한국스포츠과학원, 13일 2026 스포츠산업 글로벌 콘퍼런스 개최…'스포츠 미디어 혁신·생태계 전환 전략' 주제

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[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)의 한국스포츠과학원(원장 박상현, 이하 과학원)이 급변하는 글로벌 스포츠 미디어 환경 속, 스포츠산업의 새로운 성장 기회와 미래 경쟁력 확보를 모색하기 위한 '2026 스포츠산업 글로벌 콘퍼런스'를 연다.

문화체육관광부(장관 최휘영) 주관, 과학원 주최로 오는 13일 서울올림픽파크텔에서 개최되는 이번 콘퍼런스는 스포츠 중계권을 둘러싼 글로벌 플랫폼 간의 경쟁 심화, 디지털 콘텐츠 유통 방식의 다변화 등 산업 전반에 걸친 변화에 대비한 소중한 소통의 장이 될 것으로 예상된다.

행사에는 글로벌 스포츠 미디어 산업을 이끌고 있는 국내외 전문가들이 참여해 시장의 주요 변화와 혁신 사례를 공유하고, 스포츠산업 생태계의 지속 가능한 발전 방향을 논의할 예정이다. 특히, '글로벌 스포츠 미디어 중계권 시장의 변화', '오티티(OTT) 플랫폼 경쟁과 스포츠 콘텐츠 가치' 및 '데이터 기반 스포츠 미디어 혁신' 등 스포츠산업의 미래를 좌우할 주요 의제를 집중적으로 다룬다.

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기조연설로 시작되는 행사는 글로벌 스포츠 미디어 플랫폼과 스포츠 리그의 실제 비즈니스 사례를 중심으로 미디어 혁신이 미치는 변화에 대한 주제 발표로 이어진다. 이후, 종합 토론을 통해 글로벌 스포츠산업의 주요 현안을 논하고, 국내 스포츠산업의 경쟁력 강화와 성장 기회 발굴을 위한 시사점을 제공할 예정이다.

스포츠산업에 관심 있는 국민은 누구나 공식 누리집에서 사전 참가 신청하거나 당일 현장 접수를 통해 참여할 수 있다. 콘퍼런스에 관한 자세한 사항은 해당 누리집에서 확인하면 된다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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