"나도 AN과 같았다" 배드민턴 레전드가 인정했다…'세계 최강' 안세영, 전설의 길 걷고 있다 "출전할 때마다 우승"

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 태극기를 가리키고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

사진=BWF 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]배드민턴의 레전드 수지 수산티(인도네시아)가 인정했다. '세계 최강' 안세영(삼성생명)은 전설의 길을 걷고 있다.

2002년생 안세영이 걷는 길이 곧 배드민턴의 역사다. 그는 사상 처음으로 두 시즌 연속 11승 고지를 밟았다. 안세영은 지난해에 이어 올해도 벌써 국제대회 개인전 11개의 금메달을 목에 걸었다.

압도적 기량이다. 안세영은 지난 3월 전영오픈 결승전에서 왕즈이(중국)에 패한 이후 무려 55연승을 질주했다. 승률은 98.6％(71승1패)에 달한다. 특히 지난달 덴마크오픈(슈퍼 750) 우승을 통해 새 역사도 작성했다. 당시 세계배드민턴연맹(BWF)은 '안세영이 통산 47번째 국제대회 단식 우승을 차지하며 이 부문 신기록을 세웠다'고 공식 발표했다. 종전 최고 기록은 수산티(46승)가 보유하고 있었다. 다만, BWF의 단식 우승 횟수 집계는 관련 통계 작성을 시작한 1999년 이후의 기록만 산정한다. 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵)나 아시아단체선수권대회 등 단체전 성적은 제외한다.

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국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

인도네시아의 '볼라'는 9일(이하 한국시각) '수산티는 세계 배드민턴계에서 놀라운 영향력을 발휘하고 있는 한국 여자 단식의 간판 안세영에 관한 현상을 조명했다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 수산티는 "안세영은 출전할 때마다 우승한다. 직접적으로 비교하려는 것은 아니지만, 나 역시 선수 시절 안세영과 비슷했다. 코트에 들어설 때마다 '우승'이라는 확실한 목표를 품고 있었다"며 "뜻이 있는 곳에 길이 있다. 선수라면 단순히 경기를 뛰는 사람을 넘어 '투사(fighter)'가 돼야 한다고 말한다'고 했다.

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이어 "욕심을 내 모든 대회에 다 나가는 것이 중요한 게 아니다. 코트에 설 때마다 단순히 참가에 그치지 않고, 반드시 승리하겠다는 목표를 가져야 한다. 계속 대회만 나갈 수는 없다. 사람이기 때문에 분명 한계가 있다. 훈련을 위한 휴식 시간이 반드시 필요하다. 자신의 약점을 보완하지 않는다면 실력은 결코 향상될 수 없다"고 덧붙였다.

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안세영 가뿐히 결승 진출 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

이 매체는 '한국의 천재 선수 안세영은 세계 여자 배드민턴계에서 가장 강력한 선수 중 한 명으로 떠올랐다. 그는 24세의 나이에 이미 세계선수권에서 두 차례 정상에 올랐다. 2024년 파리올림픽에서는 금메달을 획득했다'고 극찬했다.

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이제 안세영은 연말 BWF 월드투어 파이널에 나서 사상 초유의 12승 신기록을 겨냥한다. 그는 "기록을 크게 생각하지는 않고 있다. 다음 대회에서도 나다운 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com