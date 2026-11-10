"체육인 교육은 기본, 지역과 상생하는 열린 공간" 장흥 대한민국체육인재개발원의 좋은예...시설 개방X인력 지원XESG 활동에 진심[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 전남 장흥에 설립한 대한민국체육인재개발원이 체육인 교육과 함께 지역 주민과의 활발한 상생 행보를 이어가고 있다.

대한민국체육인재개발원은 6일 장흥군가족센터가 주관한 '한국수자원공사(K-water)와 함께하는 주민 동행·화합 한마당' 행사에 개발원 다목적체육관을 개방했다. K-water 전남서남권지사, 장흥군, 장흥군가족센터가 공동으로 추진한 이번 행사는 장흥댐 건설로 삶의 터전을 떠나야 했던 주민들을 위로하고 지역 주민 화합을 도모하고자 마련됐다. 장흥댐 주변 지역 주민 300여명이 참여해 기념식과 각종 공연, 화합 프로그램이 진행됐다.

대한민국체육인재개발원은 지역 행사에 시설과 운영 인력을 지원함으로써 체육인 교육시설 기능은 물론 지역사회와 함께하는 상생 공간의 역할을 톡톡히 수행했다. 이 밖에도 지난달 29일엔 임직원과 협력업체 직원들이 함께 주변 환경 정화활동을 실시하는 등 ESG 경영도 적극 실천하고 있다.

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유승민 대한체육회장은 "대한민국체육인재개발원이 체육인 교육을 넘어 지역사회와 소통하고 상생하는 열린 공간이 되길 바란다"면서 "앞으로도 지역사회와의 협력을 확대하고 환경보호 활동을 추진하는 등 공공기관으로서의 사회적 책임을 다하겠다"는 의지를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com