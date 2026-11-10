"K-클린스포츠 20년" KADA 창립 20주년 기념식 성료...문체부 "선수 지키는 일 적극 지원"

10일 KADA 창립 20주년 기념식에서 양윤준 KADA 위원장과 직원들이 '반도핑 약속' 포즈를 취하며 클린 스포츠를 다짐하고 있다. 사진제공=KADA

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[스포츠조선 전영지 기자]'공정한 스포츠, 깨끗한 대한민국.' 한국도핑방지위원회(KADA)가 창립 20주년 기념식을 개최했다.

10일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 기념식에는 양윤준 KADA 위원장, 이혜림 문화체육관광부 국제체육과장, 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 김택수 대한체육회 진천선수촌장, 이희룡 대한장애인체육회 사무총장, 박장순 스포츠안전재단 이사장을 비롯해 무로후시 고지 세계도핑방지기구(WADA) 집행위원(전 일본스포츠청장), 올리비에 니글리 WADA 사무총장, 아시아 25개국 도핑방지기구 임원 등 국내외 관계자 200여 명이 참석했다.

양윤준 KADA 위원장 사진제공=KADA

양윤준 KADA 위원장은 "KADA의 지난 20년은 선수 보호의 사명을 실천하는 시간이었다. 선수들의 정직한 땀방울이 존중받도록 노력해왔다. 공정한 스포츠를 위해 헌신해오신 모든 분들께 존경과 감사를 드린다"고 말했다. 이어 양 위원장은 "승리 그 자체가 아니라 정당한 노력과 공정한 경쟁을 통해 얻은 승리야말로 스포츠의 진정한 아름다움"이라면서 "이제 다시 새로운 20년을 준비하는 출발점이다. 새로운 시대에 도핑을 둘러싼 위협도 복잡해지고 있다. KADA는 선수 건강과 권리를 최우선으로 교육과 과학을 통한 예방 활동, 국내외 협업을 강화하고 신뢰받는 반도핑 전문기관으로 향후 20년을 준비하겠다"고 약속했다.

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이혜림 문화체육관광부 국제체육과장 사진제공=KADA

문체부를 대표해 축사에 나선 이혜림 국제체육과장은 "스포츠의 즐거움 이면에 치열한 반도핑의 세계까 있다. 선수들이 매일 도핑검사를 위해 소재지를 등록하는 어려움을 감수하고 이를 위해 묵묵히 노력해주시는 관계자 분들께도 감사드린다"고 말했다. "반도핑은 선수에게 책임을 묻는 일에 그쳐선 안된다. 선수들이 정확한 정보를 알도록 잘 교육하고, 지도자와 의료진이 잘 알려주고 정부가 잘 지원해야 한다. 도핑방지는 선수를 감시하기 위한 일이 아니라 선수를 지키는 일"이라고 강조한 후 "대한민국 정부는 앞으로도 KADA 및 아시아, 세계 각국과의 협업을 통해 클린스포츠와 선수들을 지켜갈 것"이라는 강력한 의지를 전했다.

사진제공=KADA

원윤종 IOC 선수위원은 "저는 봅슬레이 선수 출신이다. 힘든 훈련 중에도 가장 힘이 됐던 건 내 옆에 경쟁자도 나와 똑같이 깨끗하게 준비했다는 믿음이었다. 지난 20년간 KADA가 지켜온 것이 바로 그 믿음"이라고 강조했다. "앞으로도 모든 선수가 공정한 환경에서 경쟁할 수 있도록 클린 스포츠를 위해 KADA와 함께 하겠다"며 응원의 뜻을 전했다.

사진제공=KADA

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'일본 해머던지기 레전드' 무로후시 WADA 집행위원도 연단에 올라 "KADA의 창립 20주년을 축하드린다"는 인삿말과 함께 지난해 부산에서 열린 WADA총회의 추억을 떠올린 후 "KADA가 한국뿐 아니라 아시아, 세계 클린 스포츠의 중심으로 지난 20년간 그랬듯이 앞으로의 20년도 더욱 발전하길 바란다"는 덕담을 전했다.

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양윤준 KADA 위원장과 문체부장관상을 받은 원윤종 IOC선수위원..사진제공=KADA

양윤준 KADA 위원장과 위원장 표창을 받은 김석현 도핑방지 교육강사

양윤준 KADA 위원장과 위원장 표창을 받은 김석현 도핑방지 교육강사

양윤준 KADA 위원장과 위원장 표창을 받은 김호준 한국과학기술연구원(KIST) 전문위원, 사진제공=kADA

양윤준 KADA 위원장과 위원장 표창을 받은 강선영 도핑검사관. 사진제공=kADA

양윤준 KADA 위원장과 위원장 표창을 받은 김석현 도핑방지 교육강사

양윤준 KADA 위원장과 위원장 표창을 받은 연아름 도핑방지 교육강사 사진제공=KADA

양윤준 KADA 위원장과 위원장 표창을 받은 이영길 도핑검사관, 사진제공=KADA

양윤준 KADA 위원장과 위원장 표창을 받은 송영민 대한체육회 국제교류부 주무.사진제공=KADA

2006년 설립된 KADA의 20년 활동과 성과를 돌아보고자 마련된 이날 기념식에선 클린스포츠를 위해 묵묵히 헌신해온 이들에 대한 포상도 이어졌다. 국제올림픽위원회(IOC)와 WADA 선수위원으로 국제 스포츠 무대에서 활발한 활동을 이어가고 있는 원윤종 위원이 문체부장관 표창을, 김호준 한국과학기술연구원(KIST) 전문위원, 이영길·강선영 도핑검사관, 김석현·연아름 도핑 방지 교육 강사, 송영민 국제교류부 대한체육회 주무, '세계도핑방지의 날 기념' 공정 캠페인 수상자 이주희씨 등 총 7명이 한국도핑방지위원장 표창을 받았다.

10일 KADA 창립 20주년 기념식에서 김아랑 KADA 위원, 무로후시 고지 WADA 집행위원, 이승은 KADA 최연소 직원, 양윤준 KADA 위원장, 니글리 WADA 사무총장, 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 김나라 KACA 선수위원장(왼쪽부터)이 비전 선포식 문구를 띄우며 클린 스포츠를 다짐하고 있다.사진제공=KADA

10일 KADA 창립 20주년 기념식에서 김아랑 KADA 위원, 무로후시 고지 WADA 집행위원, 이승은 KADA 최연소 직원, 양윤준 KADA 위원장, 니글리 WADA 사무총장, 하형주 국민체육진흥공단 이사장, 김나라 KACA 선수위원장(왼쪽부터)이 비전 선포식 문구를 띄우며 클린 스포츠를 다짐하고 있다.사진=전영지 기자

시상식 후 양윤준 KADA 위원장, 무로후시 WADA 집행위원, 니글리 WADA 사무총장과 '유도 레전드' 하형주 공단 이사장, 김나라 KADA 선수위원장, 김아랑 선수위원,이승은 KADA 최연소 신입직원이 '공정한 스포츠 미래를 여는 글로벌 도핑 방지 리더'라는 KADA의 미래 비전을 선포하는 퍼포먼스를 선보이며 신나는 사물놀이 공연과 함께 20주년 기념식이 성료됐다.

사진제공=KADA

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한편 KADA는 20주년을 맞아 10-11일 양일간 '국제 도핑 방지 세미나'를 통해 WADA 및 아시아 25개국 도핑방지기구 관계자 등 60여 명이 도핑 방지 주요 현안을 논의한다. 또 공정한 스포츠 문화 확산을 위해 국립중앙도서관과 함께 특별한 전시회도 마련했다. 11일부터 내달 10일까지 서울 서초구 국립중앙도서관 본관 1층에서 열리는 전시회는 '클린 스포츠: 도핑의 어둠과 공정의 빛'을 주제로 도핑의 역사와 주요 사건을 소개하고, 도핑 방지를 위한 KADA의 활동과 성과를 조명한다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com