'韓, 홈 이점 등에 업었다' 中, 금메달 1→은메달 1개 마무리…'세계 최강' 안세영 기록에는 환호 '자신만의 전설을 써 내려가고 있다'

우승 기쁨 만끽하는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 우승한 안세영이 세리머니를 하며 기뻐하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

코트 들어서는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 안세영이 코트에 입장하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]중국도 '세계 최강' 안세영(삼성생명)의 활약에 박수를 보냈다.

중국의 '소후닷컴'은 10일 '안세영이 시즌 11번째 타이틀을 획득하며 신기록을 세웠다. 중국은 이번 대회에서 금메달 1, 은메달 1개를 추가했다'고 보도했다.

2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 코리아오픈(슈퍼 500)이 막을 내렸다. 가장 큰 관심을 모았던 것은 단연 안세영의 우승 여부였다. 안세영은 올 시즌 압도적 기량을 자랑하고 있다. 큰 기대를 받은 세계랭킹 1위 안세영은 이변 없이 정상에 올랐다. 그는 결승에서 야마구치 아카네(세계 2위·일본)를 게임스코어 2대1(21-12, 15-21, 21-16)로 누르고 올 시즌 국제대회 개인전 11번째 우승을 차지했다. 안세영은 지난해 모모타 겐토(일본)가 2019년 세운 '단일시즌 역대 최다우승(11회)' 타이기록을 작성한 데 이어 역대 최초로 2연속 타이기록의 주인공이 됐다.

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안세영·야마구치 아카네 나란히 기념촬영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 시상식에서 우승한 안세영과 준우승한 야마구치 아카네(일본)가 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

'소후닷컴'은 '여자단식 결승전은 많은 기대를 모았던 안세영과 야마구치가 붙었다. 안세영은 긴 랠리와 정확한 샷으로 1게임을 21-12로 가볍게 따냈다. 야마구치는 두 번째 세트에서 끈질긴 움직임과 리듬 변화를 앞세워 21-15로 승리했다. 결정적인 게임은 치열한 접전 끝에 안세영이 중요한 포인트를 지켜내며 21-16으로 이겼다. 최종 게임 스코어 2대1로 경기를 마무리했다. 이로써 안세영은 올 시즌 11번째 우승을 차지하며, 배드민턴 역사상 두 시즌 연속으로 한 해에 11개 이상의 타이틀을 획득한 최초의 선수로 기록됐다. 자신만의 전설을 써 내려가고 있다'고 했다.

금메달 든 김원호-서승재 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 남자복식 시상식에서 우승한 김원호-서승재가 금메달을 들고 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

이번 대회에선 안세영을 비롯해 남자단식 빅터 라이(캐나다), 남자복식 김원호-서승재 조, 여자복식 히로카미 루이-호바라 사야카 조(일본), 혼합복식 장전방-웨이야신 조(중국)가 정상에 올랐다.

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'소후닷컴'은 '중국은 혼합복식에서 금메달과 은메달을 휩쓸었다. 개최국 한국은 여자단식과 남자복식에서 모두 우승을 차지했다. 캐나다와 일본은 각각 금메달과 은메달을 획득했습니다. 홈 이점을 등에 업은 한국은 이번 대회 최대 승자로 떠올랐다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com