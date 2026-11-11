스포츠토토 공식사이트 베트맨. 제7차 온라인 도박중독 예방 캠페인 전개

사진제공=한국스포츠레저(주)

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[스포츠조선 류동혁 기자] 국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨이 이용자들의 과 몰입 방지와 건전한 이용 문화 조성을 위한 캠페인을 한다.

스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)는 한국도박문제예방치유원과 손잡고 15일까지 2026년 제7차 '온라인 도박중독 예방 캠페인'을 전개한다고 밝혔다.

지난 9일 시작된 이번 캠페인은 고객이 스스로 이용 습관을 점검하고 과몰입을 사전에 차단할 수 있도록 기획됐다.

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캠페인 참여는 베트맨 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지를 통해 가능하다. 참가자는 한국도박문제예방치유원이 제공하는 도박문제 선별검사(CPGI)를 거친 후 결과를 제출하고, 건전 이용을 위한 '이용자 행동강령' 실천 서약을 완료하면 된다.

선별검사(CPGI)는 총 9개 문항으로 구성된 도박문제 위험 수준을 진단하는 자가 점검 프로그램이다. 함께 진행되는 이용자 행동강령 서약에는 스스로 설정한 구매 한도 준수 과몰입 징후 감지 시 자발적 휴식제도 활용 미성년자 대리 구매 및 참여 금지 등 실질적인 과몰입 방지 수칙이 포함됐다.

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참여자를 위한 혜택도 마련됐다. 선별검사 결과 제출과 행동강령 서약을 모두 마친 고객 중 추첨을 통해 총 250명에게 경품을 지급한다. 당첨자 20명에게는 '배달의민족 3만 원권'을, 230명에게는 '메가커피 1만 원권'을 각각 증정하며, 당첨자 명단은 오는 18일 베트맨 홈페이지를 통해 발표된다.

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캠페인 페이지에서는 도박중독 예방 안내 영상과 함께 한국도박문제예방치유원의 전문 상담 채널 정보도 상세히 안내하고 있다. 도박문제로 어려움을 겪고 있거나 도움이 필요한 이용자는 헬프라인 전화상담(1336), 문자상담(#1336), 카카오톡 챗봇 상담 등을 통해 언제든 무료 전문 상담을 받을 수 있다.

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한국스포츠레저 관계자는 "평소보다 구매 횟수가 잦아지거나 처음 계획했던 구매 한도를 넘어서는 일이 잦아진다면 잠시 멈추고 자신의 패턴을 냉정하게 점검해야 한다"며 "이번 캠페인이 건강한 스포츠 관람 및 여가 습관을 다지는 계기가 되길 바라며, 스스로 조절이 어렵다고 느낄 때는 주저 없이 전문 상담의 도움을 받길 권한다"고 강조했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com