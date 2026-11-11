"합의도 선처도 없다!" 피겨스타 이해인 악플러 허위사실 유포 초강경 법적 대응[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]피겨스케이팅 국가대표 이해인이 악성 게시물 및 허위사실 유포에 대해 강경한 법적 대응을 선언했다.

지난 7일 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 그랑프리 제3차 대회 '컵 오브 차이나' 동메달로 생애 첫 시니어 그랑프리 포디움에 오른 이해인은 11일 소속사 디제이매니지먼트를 통해 "오랜 기간 온라인 커뮤니티, 포털사이트, SNS, 영상 플랫폼 및 개인 메시지 등을 통해 이해인 선수를 향한 악의적인 비방, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포 행위가 지속적으로 이어져 왔다"며 "선수의 인격과 명예를 심각하게 훼손하는 행위가 더 이상 묵과할 수 없는 수준에 이르렀다고 판단했다"는 입장을 밝혔다.

소속사는 "선수를 향한 악성 게시물이 수위를 높여가며 반복돼, 선수 보호를 위해 이번에 법적 대응에 나서기로 결정했다"면서 "관련 게시물과 댓글, 메시지에 대한 증거 자료를 수집해 왔으며, 선수의 법률대리인과 함께 정보통신망법상 명예훼손 및 모욕 혐의 등으로 형사 고소를 진행할 예정이며 사안에 따라 민사상 손해배상 청구도 병행한다"고 밝혔다. "허위사실 및 루머 유포, 악의적 비방과 모욕, 성희롱, 악성 DM 및 위협성 메시지, 선수와 가족의 사생활 침해 및 신변 위협 행위 등이 대상이며 해외 플랫폼과 익명 계정 역시 예외가 될 수 없다"고 강조했다. "앞으로도 상시 모니터링을 통해 자료를 지속적으로 수집하고, 추가로 확인되는 위법 행위에 대해서도 순차적으로 고소를 진행하겠다"며 "이 과정에서 그 어떠한 합의나 선처도 없을 것"이라는 입장을 분명히 했다.

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소속사는 확인되지 않은 정보를 추측해 재생산하거나 확산하는 행위 역시 법적 책임의 대상이 될 수 있다며 자제를 당부하는 한편, 팬들에게 이메일을 통한 적극적인 제보를 요청했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com