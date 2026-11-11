[오피셜]'악플러와의 전쟁 선언' 女 피겨 스케이팅 이해인, 악성 게시물→허위사실 유포에 강경한 법정 대응 예고

South Korea?s Lee Hae-in competes in the women?s free skating at the ISU Figure Skating Grand Prix Cup of China 2026 in Shenzhen, in China?s southern Guangdong province on November 7, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

Figure Skating - ISU Grand Prix of Figure Skating - Cup of China 2026 - Shenzhen Universiade Sports Centre Arena, Shenzhen, China - November 7, 2026 South Korea's Haein Lee performs during the women's free skating REUTERS/Tingshu Wang

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[스포츠조선 김가을 기자]피겨 스케이팅 여자 싱글 이해인(고려대)이 자신을 향한 악성 게시물과 허위사실 유포에 대해 강경한 법적 대응에 나서기로 했다.

이해인의 소속사인 디제이매니지먼트는 11일 '오랜 기간 온라인 커뮤니티, 포털사이트, SNS, 영상 플랫폼 및 개인 메시지(DM) 등을 통해 선수를 향한 악의적인 비방, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포 행위가 지속해 이어져 왔다. 선수의 인격과 명예를 심각하게 훼손하는 행위가 더는 묵과할 수 없는 수준에 이르렀다. 선수가 훈련과 대회에 집중할 수 있도록 대응 방식을 신중하게 검토해 왔지만 악성 게시물이 수위를 높여가며 반복돼 결국 법적 대응에 나서기로 결정했다'고 전했다.

디제이매니지먼트는 관련 게시물과 댓글, 메시지 등 수집한 증거 자료를 선수의 법률대리인과 함께 정보통신망법상 명예훼손 및 모욕 혐의 등으로 형사 고소와 더불어 사안에 따라 민사상 손해배상 청구도 병행하기로 했다.

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(261107) -- SHENZHEN, Nov. 7, 2026 (Xinhua) -- Bronze medalist Lee Haein of South Korea poses with her medal during the awarding ceremony for women's competiton at the Cup of China ISU Grand Prix of Figure Skating 2026 in Shenzhen, south China's Guangdong Province, Nov. 7, 2026. (Xinhua/Wu Lu)

이해인은 지난 7일 중국 선전의 선전 유니버시아드 센터에서 끝난 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 3차 대회 '컵 오브 차이나'에서 동메달을 목에 걸었다. 그는 쇼트프로그램에서 67.49점을 받아 6위에 머물렀다. 하지만 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 76.77점, 예술점수(PCS) 66.53점을 합쳐 143.30점을 받았다. 총점 210.79점을 기록하며 3위를 차지했다.

이로써 이해인은 올 시즌 첫 출전한 시니어 그랑프리 시리즈에서 생애 처음으로 시상대에 올랐다. 그는 주니어 그랑프리 무대에선 금메달 2개, 동메달 1개를 따냈다. 이해인은 시니어 무대로 올라온 뒤 4대륙 선수권 대회(2022년 은메달·2023년 금메달)와 세계선수권(2023년 은메달)에서 시상대에 올랐지만 시니어 그랑프리 무대에선 좀처럼 메달을 목에 걸지 못했다. 이번에 첫 메달을 동메달로 장식했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com