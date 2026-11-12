"충격 발언" '세계 최강' 안세영에 11연패 日 야마구치 아카네…"지난 주(코리아오픈)는 첫 경기부터 피곤했다"

안세영·야마구치 아카네 나란히 기념촬영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 시상식에서 우승한 안세영과 준우승한 야마구치 아카네(일본)가 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

코트 들어서는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 안세영이 코트에 입장하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)에 11연패 중인 야마구치 아카네(세계 2위·일본)의 충격 발언이 나왔다.

야먀구치는 10일 일본 구마모토에서 열린 아케치 히나(일본)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 구마모토 마스터즈(슈퍼 500) 1라운드 대결에서 게임스코어 2대0(22-20, 21-10)으로 이겼다.

일본 배드민턴 전문 매체 '배드민턴스피릿'에 따르면 야마구치는 "1경기와 2경기 모두 전반에 약간의 실수가 있었다. 아케치 선수가 철저히 스피드를 올리고 주도권을 잡으며 플레이했기 때문에 점수를 따기 어려웠다. 뒤처지는 경우가 많았다"며 "(아케치는) 성장하고 있다고 생각한다. 최근에 같이 연습할 기회가 늘었지만, 지난번 대전과 비교해서 어떤지는 솔직히 잘 모르겠다"고 돌아봤다.

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스트로크하는 야마구치 아카네 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전. 야마구치 아카네(일본)가 안세영을 상대로 스트로크하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

이번 대회 여자 단식엔 야마구치를 비롯해 왕즈이, 천위페이(이상 중국), 랏차녹 인타논(태국) 등이 출전한다. 다만, 안세영은 대회에 나서지 않는다. 최근 빡빡한 일정을 소화한 안세영은 구마모토 마스터즈를 건너 뛰기로 했다. 잠시 휴식을 취하며 재정비에 돌입한다. 그는 연말 BWF 월드투어 파이널(12월 9~13일·중국 항저우)에 나서 사상 초유의 12승 신기록을 겨냥한다. 안세영은 "기록을 크게 생각하지는 않고 있다. 다음 대회에서도 나다운 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

안세영이 잠시 휴식을 취하는 사이, 홈에서 경기를 치르는 야마구치를 향한 관심이 뜨겁다. 앞서 일본의 'J스포츠'는 '야마구치는 홈에서 우승을 할 수 있을까. 이번 대회와 이어지는 홍콩오픈 결과에 따라 BWF 월드 투어 파이널의 출전자가 결정된다. 출전권 경쟁의 마지막 스퍼트가 된다. 야마구치는 파이널 출전이 확정됐지만, 고향에서 두 번째 우승을 차지할지 관심이 모아진다. 그는 구마모토에서 2년 만에 두 번째 우승을 차지할 수 있을까. 최근 연달아 큰 무대에 나섰고, 현재는 컨디션을 다시 끌어올리는 단계다. 여기서 얼마나 상태를 끌어올리느냐가 관건'이라고 했다. 야마구치는 이 대회 2024년 우승자다.

스트로크하는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전. 안세영이 야마구치 아카네(일본)를 상대로 스트로크하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

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야먀구치는 "지난 주(코리아오픈)는 첫 경기부터 피곤해서 (컨디션이) 별로 좋지 않았다. 준결승과 결승을 통해 잘 전환하며 좋은 움직임을 보여 이번 대회에 들어섰다. 얼마나 더 갈 수 있을지는 모르겠지만, 지난주 초반보다 기분적으로는 더 좋은 상태라고 생각한다"고 설명했다. 야마구치는 직전 코리아오픈 결승에서 안세영에 게임스코어 1대2(12-21, 21-15, 16-21)로 패했다. 야마구치는 안세영에 최근 11연패를 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com