SK나이츠→LG트윈스→FC서울→서울 이랜드, '모두의 운동회' 서울림운동회 위해 마음 모은 '서울의 힘'

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 모든 행사가 끝난 후 학생들이 SK 나이츠에서 협찬한 선물백을 품에 안고 자원봉사자들의 환송을 받으며 나가고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

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서울, 그리고 서로 어울림. '모두의 운동회' 서울림운동회를 위해 서울 연고 프로팀들이 팔을 걷어붙였다.

지난달 31일 서울대학교 종합체육관에서 2026년 서울림운동회가 열렸다. 지난 몇 달 동안 구슬땀을 흘린 '서울리머'들이 '해피엔딩'을 완성하기 위해 한자리에 모였다. '서울리머'들의 뜨거운 열정에 서울 프로팀들이 '깜짝' 선물을 준비했다. 'KBL 리딩클럽' 남자프로농구 SK나이츠는 '서울리머'들의 꿈을 가득 담아낼 리유저블백을 비롯해 응원 도구, 사인볼, 텀블러 등을 한가득 실어 보냈다. '인기 구단' 프로야구 LG트윈스는 '요즘대세' 깜찍한 키링을 '서울리머'들에게 나눠줬다. 'K리그1 챔피언' 프로축구 FC서울은 '피카츄 에디션' 파우치를 비롯해 슬링백, 물통주머니를 선물해 미소를 선사했다. K리그1 승격에 도전하는 서울 이랜드도 카프리백, 텀블러, 사인볼 선물로 '서울리머'들의 열정을 응원했다.

서울 프로팀들의 정성 가득 선물을 받은 '서울리머'들은 웃음을 감추지 못했다. 양손 가득 선물을 받아 든 (박)수민(중화중)이는 "'웰컴 기프트'를 받고선 '(여기) 오길 잘했다'고 생각했다"며 "가방 안에 들어있는 선물 다 좋았다. 훈련이 힘들 때도 있었는데, 스태킹릴레이와 빅발리볼 모두 우승했다. 최근 들어 가장 보람찬 하루였다"고 활짝 웃어 보였다.

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31일 서울대학교 종합체육관에서 '제5회 서울림운동회'가 열렸다. 기념품 받고 있는 학생들. 서울대=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.31/

SK나이츠, LG트윈스, FC서울, 서울E 모두 따뜻한 동행에 무척이나 적극적인 팀들이다. SK나이츠는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영의 선두 주자다. LG트윈스는 '사랑의 티켓나눔' 등을 통해 지속적인 나눔을 실천하고 있다. FC서울은 지난 4월 20일 '장애인의 날'을 맞아 서울월드컵경기장 북측(N) 광장에서 대대적 축제를 열기도 했다. 서울E 역시 소상공인과의 협업을 진행하는 등 '서로 어울림'의 가치를 실현하고 있다.

무엇보다 서울 프로팀들의 서울림운동회를 향한 응원은 그야말로 '찐'이다. 2022년 1회 대회부터 힘을 보탰다. SK나이츠 관계자는 "SK텔레콤과 SK나이츠가 서울림운동회 시작 이후 어느새 다섯 해를 함께 하고 있다. 해마다 많은 청소년들이 장애에 대한 편견 없이 서울림운동회 현장에서 함께 즐기며 보여준 모습들은 앞으로 우리 사회가 나아가고, 변화해야 할 어울림의 좋은 모습들인 것 같다"며 "이제는 서울림운동회가 단순한 스포츠 행사를 넘어 청소년과 지역사회 모두가 장애와 상관없이 스스럼없이 어울리고 서로를 진심으로 응원하는 선도적인 문화적 축제로 크게 성장해 나가기를 기원한다"고 말했다.

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지난해부터 서울림운동회와 동행하고 있는 서울E 관계자는 "서울을 연고로 하는 프로축구단으로서 뜻깊은 행사에 함께하게 돼 기쁘다. 앞으로도 서울림운동회가 청소년들이 스포츠를 통해 장애-비장애의 벽을 넘어 서로 소통하고 화합하며 건강하게 성장할 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 바람을 드러냈다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com