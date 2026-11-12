"다리 절단할 뻔" 십자안대 파열+다리 골절 '스키 여제' 선수 복귀 가능할까 "9번째 수술, 제발 마지막이길"

린지 본 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자] '스키 여제' 린지 본은 여전히 회복 중이다.

영국 매체 더 선은 12일(한국시간) '본이 지난 2월 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 경기 도중 당한 추락 사고 이후 9번째 수술을 받았다'고 전했다. 본은 개인 SNS를 통해 "수술 날이다. 이 날이 제 달력에 다가오고 있는 것을 한동안 지켜봐 왔는데...마침내 그 시간이 왔네요"라고 밝혔다. 이어 "이번이 저의 9번째 수술이며, 제발 마지막 수술이 되기를 기도하고 있다"라고 적었다. 또 "수술을 마치고 회복하는 대로 진행 상황을 계속 알려드리겠다"라고 덧붙였다.

그는 지난 동계올림픽 대회 도중 큰 부상을 입고 쓰러졌다. 이탈리아 코르티나의 토파네 알파인 스키센터에서 열린 여자 활강에서 13초 만에 쓰러졌다. 깃대에 부딪힌 뒤 몸의 중심을 잡지 못하고 빠른 속도로 추락하고 말았다.

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무리한 출전이기도 했다. 본은 대회 직전 왼무릎 전방 십자인대 파열로 신음했지만 올림픽 출전을 강행했다. 십자인대 파열로 인해서 정상적인 경기력이 나올 수 없었고, 큰 사고로 이어지고 말았다. 설원 위에서 그는 일어나지 못했고, 닥터 헬기로 긴급 이송됐다. 코르티나 지역 병원 중환자실에서 1차 치료를 받은 뒤 트레비소 지역 대형 병원으로 옮겨졌다. 검사 결과, 왼쪽 다리 경골이 복합 골절됐다.

이후 수술과 재활의 반복을 거지고 있는 중이다. 매체는 '의료진이 경골을 고정하던 금속판과 나사를 제거하고, 파열된 채 방치되었던 전방십자인대를 재건했다'고 전했다. 지난 사고로 다리를 잃을 뻔했던 본이다. 미국 대표팀 주치의 톰 해킷 박사의 응급 근막절개술로 절단 위기는 넘겼다. 본은 이탈리아 트레비소에서 4차례 수술을 받고 2월 중순 미국으로 돌아간 뒤 9개월 동안 4번의 수술을 더 받았다.\

린지 본 SNS

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매체는 '본이 3단계로 나뉘는 재활 기간에 돌입한다'고 전했다. 1단계(초기 6~12주)는 나사가 빠진 자리에 새 뼈가 차오르고 재건된 전방십자인대 이식편이 안정되는 데 집중한다. 2단계에서는 무릎 관절을 안정시키기 위해 대퇴사두근과 햄스트링 근육량을 다시 늘린다. 전체 회복에는 6~9개월이 예상된다.

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그는 "저는 어떤 일에 대해서도 문을 닫아두는 것을 좋아하지 않는다. 앞으로 무슨 일이 일어날지 결코 알 수 없기 때문이다. 2년, 3년, 혹은 4년 뒤에 제 삶이 어떤 모습일지 저도 전혀 모른다. 그때쯤 두 아이의 엄마가 되어 있을 수도 있다. 아이가 없이 다시 레이스에 출전하고 싶어 할 수도 있고, 유럽에 살고 있을 수도 있다. 그 무엇이든 하고 있을 수 있다"며 선수 복귀 가능성을 열어뒀다.