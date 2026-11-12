'기록적인 12번째 타이틀→59연승 달성할 것'…'세계 최강' 안세영 향한 극찬 또 나왔다 '보기 힘든 수준의 지배력'

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

코트 들어서는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전에서 안세영이 코트에 입장하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)을 향한 극찬이 또 나왔다.

배드민턴 전문 매체 '배드민턴 플래닛'은 10일(이하 한국시각) '안세영이 배드민턴에서 보기 힘든 수준의 지배력에 가까워지고 있다. 그는 올 시즌 단 한번 패했다. 단일 시즌 최다인 11개의 국제대회 타이틀을 획득했다. 이제는 59경기 연속 승리에 도전한다. 그는 놀라운 이정표를 달성할 수 있을 것 같다. 하지만 그는 기록보다는 최고의 배드민턴을 선보이는 것이 최우선 과제라고 말한다'고 보도했다.

2002년생 안세영이 걷는 길이 곧 배드민턴의 역사다. 압도적이다. 그는 지난 3월 전영오픈 결승전에서 왕즈이(중국)에 패한 이후 무려 55연승을 질주했다. 승률은 98.6％(71승1패)에 달한다. 또한, 안세영은 올 시즌 국제대회 개인전 11번째 우승을 차지했다. 안세영은 지난해 모모타 겐토(일본)가 2019년 세운 '단일시즌 역대 최다우승(11회)' 타이기록을 작성한 데 이어 역대 최초로 2연속 타이기록의 주인공이 됐다.

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금메달에 입맞추는 안세영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전 시상식에서 우승한 안세영이 금메달에 입맞추고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

'배드민턴 플래닛'은 '올 시즌 안세영은 세계 최고의 배드민턴 선수 기준에서도 괄목할 만한 수준이다. 72경기에서 71승을 했다. 55연승을 질주했다. 무엇보다 그는 일관성을 보여주고 있다. 이제 안세영은 수지 수산티(인도네시아)가 1993년과 1994년에 걸쳐 작성한 59경기 연속 여자 단식 우승 기록에 접근했다. 이 기회는 2026년 마지막 메이저 타이틀을 놓고 세계 최고 선수들이 경쟁하는 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널에서 도착할 수 있다. 이 대회에서 단일 시즌 기록적인 12번째 국제 타이틀을 획득할 수 있다. 그는 지난 시즌보다 정신적으로 더 강해졌다. 에너지가 거의 고갈된 상황에서도 경기 중 회복하는 법을 배웠다고도 했다'고 극찬했다.

안세영 '이쯤이야' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 26일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강 한국 안세영과 카자흐스탄 카밀라 스마굴로바의 경기. 한국 안세영이 경기를 펼치고 있다. 2026.9.26 image@yna.co.kr(끝)

한편, 안세영은 최근 코리아오픈에서 우승한 뒤 "기록을 크게 생각하지는 않고 있다. 다음 대회에서도 나다운 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌다. 그는 일본 구마모토에서 열리는 구마모토 마스터즈(슈퍼 500)에 참가하는 대신 휴식을 취하며 월드투어 파이널을 정조준하고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com