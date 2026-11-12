'한국 사랑' UFC 챔피언 메랍, '충격' 얼굴 피투성이...호텔 로비서 집단 구타 주장 "정말 비열하다" 분노 폭발

사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 팬들에게도 사랑받는 UFC 전설 메랍 드발리쉬빌리가 호텔 로비에서 집단 구타를 당했다고 주장했다.

영국 매체 더 선은 11일(한국시각) '드발리쉬빌리가 이번 주 토요일 아부다비에서 열리는 대회를 앞두고 우스만 누르마고메도프와 그의 일행에게 습격당했다고 주장했으며, 피투성이가 되고 멍든 얼굴로 남겨졌다'고 전했다.

매체는 '온라인에 급속도로 퍼진 영상에는 드발리쉬빌리가 호텔 로비에서 인터뷰를 촬영하던 중 누르마고메도프를 포함한 남성 무리가 등 뒤로 다가와 공격을 시작하는 모습이 담겨 있다'고 전했다. 영상에는 검은색 티셔츠를 입은 35세의 드발리쉬빌리가 다른 남성 한 명과 함께 거대한 무리에게 구타당하는 장면도 포착됐다.

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드발리쉬빌리는 소셜미디어 게시글 캡션에서 "RAF(리얼 아메리칸 프리스타일) 인터뷰를 호텔 로비에서 진행하고 있었는데, 우스만과 그의 친구들이 뒤에서 다가와 나와 내 어린 친구를 주먹으로 때리기 시작했다"라고 밝혔다. 매체는 '그가 보안 요원들에게 붙잡힌 상태에서 쓰러진 뒤에도 발길질이 이어졌다고 주장했다'고 전했다.

후속 영상에서 그는 "정말 비열한 방식이다. 아부다비에는 나와 내 친구 단둘이 왔는데, 누르마고메도프와 그의 친구들이 뱀처럼 뒤에서 기습했다"라고 주장했다. 이어 "싸우고 싶다면 싸우자. 화끈하게 싸우자고요. 우리는 파이터다"라며 분노를 표출했다. 매체는 '피투성이가 된 그와 친구가 상처를 닦아내며 자신의 관점에서 경위를 설명했다'고 전했다.

사진캡쳐=더선

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누르마고메도프 측은 아직 입장을 내놓지 않았다. 매체는 '해당 팀에 논평을 요청한 상태'라고 전했다. 또 '누르마고메도프는 사건 직후 아부다비 경찰에 구금돼 최대 2년의 징역형에 처할 위기에 놓였다고 보도됐으며, 자유계약(FA) 신분인 그의 UFC 진출 계획에도 걸림돌이 될 전망'이라고 전했다.

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매체는 '드발리쉬빌리가 우스만의 형 우마르 누르마고메도프와 2025년 1월 맞대결에서 만장일치 판정승을 거두고 UFC 밴텀급 타이틀을 방어했으며, 최근 UFC 조지아를 앞두고도 우마르의 측근과 몸싸움에 휘말렸다'고 전했다.

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매체는 '드발리쉬빌리가 얼굴이 피범벅이 되는 난장판을 겪었음에도 이번 주말 경기는 계획대로 진행될 예정이며, 그는 리얼 아메리칸 프리스타일 대회에서 말론 모라에스와 맞붙는다'고 전했다.