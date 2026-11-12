"충격" 세계 1위 서승재-김원호, 116위 '코리안 더비' 진용-조송현에 게임스코어 0-2 완패

득점한 서승재-김원호 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 남자 복식 준결승. 대한민국 서승재-김원호가 인도네시아 다니엘 마르틴-레오 롤리 카르난도 조를 상대로 득점한 뒤 대화하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]배드민턴 남자 복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호 조(이상 삼성생명)가 자존심을 구겼다.

서승재-김원호 조는 12일 일본 구마모토에서 열린 진용(요넥스)-조송현(광주은행) 조와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 구마모토 마스터스(슈퍼 500) 남자 복식 16강전에서 게임스코어 0대2(19-21, 15-21)로 졌다.

1게임은 점수 차가 3점 이상 벌어지지 않는 팽팽한 접전이었다. 하지만 서승재-김원호가 19-19 동점 상황에서 연속 2실점하며 경기를 내줬다. 2게임 역시 9-9로 맞서다가 6연속 득점을 허용하며 무너졌다. 서승재-김원호는 13-15까지 격차를 좁혔으나, 다시 3연속 실점하며 고개를 숙였다.

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금메달 든 김원호-서승재 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 남자복식 시상식에서 우승한 김원호-서승재가 금메달을 들고 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

충격적인 소식이다. 서승재-김원호 조는 남자 복식 랭킹 1위를 달리고 있다. 최근 막을 내린 코리아오픈에서도 금메달을 목에 걸었다. 이들은 지난 4월 아시아선수권대회 우승 이후 아시안게임을 포함해 최근 출전한 9개 국제대회에서 정상에 오르지 못했다. 하지만 코리아오픈에서 약 7개월 만에 우승 갈증을 씻어냈다.

구마모토 마스터스 16강 상대는 랭킹 116위의 신생 한국 복식 조였다. 진용-조송현 조는 지난 10월부터 본격적으로 호흡을 맞췄다. 코리아오픈 16강전에서 서승재-김원호 조와의 '코리안 더비'에서 패했다. 하지만 일주일만에 재성사된 설욕전에서 랭킹 1위를 잡아내는 힘을 발휘했다.

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한편, 구마모토 마스터스 일정을 조기 마감한 세계 1위 조는 귀국 후 연말 중국 항저우에서 열리는 배드민턴 '왕중왕전' 월드투어 파이널을 준비한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com