안세영 쉬는 사이, 결승 진출 절호의 기회였는데…1게임 잡고도 '충격' 기권→中 천위페이 "발 부상이 아직 완전히 낫지 않았다"

경기 집중하는 천위페이 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 중국 천위페이가 한국 안세영과 경기를 펼치고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

팬들에게 손인사 하는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 팬들에게 손인사하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼서생명)이 잠시 휴식을 취한 사이, 천위페이(중국)도 고개를 숙였다.

세계 랭킹 4위 천위페이는 14일 일본 구마모토에서 열린 야마구치 아카네(세계 2위·일본)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 구마모토 마스터즈(슈퍼 500) 4강전에서 기권했다. 그는 1게임을 21-18로 이겼다. 2게임을 8-21로 크게 밀린 천위페이는 3게임 4-11 상황에서 경기를 포기했다.

(260928) -- ICHINOMIYA, Sept. 28, 2026 (Xinhua) -- Chen Yufei (R) of China greets An Seyoung of South Korea after the women's singles semifinals of badminton at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Ichinomiya of Aichi Prefecture, Japan, Sept. 28, 2026. (Xinhua/Li Bo)

중국의 '넷이즈'는 '천위페이가 구마모토 마스터즈에서 기권한 이유를 밝혔다. 그는 3게임 4-11로 밀린 상황에서 기권을 선택했다. 경기 뒤 천위페이는 부상에서 아직 완전히 회복되지 않았다고 솔직하게 기권 이유를 설명했다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 천위페이는 "발 부상이 아직 완전히 낫지 않은 상태다. 이번 대회는 상태를 점검해 보려는 마음으로 참가했다. 세 게임을 치러보니 야마구치의 경기 속도가 매우 빨랐고, 경기를 할수록 발이 따라가지 못해 기권하기로 결정했다"고 말했다.

그는 "한 달 넘게 경기를 치르지 않았다. 다시 코트에 서니 새롭고 좋았다. 첫 경기 때는 감각이 다소 무뎌진 느낌이 있었다. 대회 내내 몇 차례 실수도 있었지만, 코트로 다시 돌아올 수 있어 기쁘다. 완전히 회복되지 않아 100%의 기량을 발휘할 수는 없었다. 주어진 상황에서 최선을 다했고 스스로를 몰아붙이며 배울 점을 찾으려 노력했다"고 했다.

국가대표 안세영 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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한편, 안세영은 이번 대회에 나서지 않았다. 최근 빡빡한 일정을 소화한 안세영은 구마모토 마스터즈를 건너 뛰기로 했다. 잠시 휴식을 취하며 재정비에 돌입한다. 그는 연말 BWF 월드투어 파이널(12월 9~13일·중국 항저우)에 나서 사상 초유의 12승 신기록을 겨냥한다.

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안세영이 자리를 비운 사이, 결승에선 야마구치와 3위 왕즈이(중국)가 붙는다. '넷이즈'는 '왕즈이는 올 시즌 여섯 번째 결승 진출을 달성했다'고 했다. 왕즈이는 "결승에서 모든 것을 쏟아 붓겠다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com