안세영 쉬는 사이, 결승 진출 절호의 기회였는데…1게임 잡고도 '충격' 기권→中 천위페이 "발 부상이 아직 완전히 낫지 않았다"

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼서생명)이 잠시 휴식을 취한 사이, 천위페이(중국)도 고개를 숙였다.
세계 랭킹 4위 천위페이는 14일 일본 구마모토에서 열린 야마구치 아카네(세계 2위·일본)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 구마모토 마스터즈(슈퍼 500) 4강전에서 기권했다. 그는 1게임을 21-18로 이겼다. 2게임을 8-21로 크게 밀린 천위페이는 3게임 4-11 상황에서 경기를 포기했다.
중국의 '넷이즈'는 '천위페이가 구마모토 마스터즈에서 기권한 이유를 밝혔다. 그는 3게임 4-11로 밀린 상황에서 기권을 선택했다. 경기 뒤 천위페이는 부상에서 아직 완전히 회복되지 않았다고 솔직하게 기권 이유를 설명했다'고 보도했다.
이 매체에 따르면 천위페이는 "발 부상이 아직 완전히 낫지 않은 상태다. 이번 대회는 상태를 점검해 보려는 마음으로 참가했다. 세 게임을 치러보니 야마구치의 경기 속도가 매우 빨랐고, 경기를 할수록 발이 따라가지 못해 기권하기로 결정했다"고 말했다.
그는 "한 달 넘게 경기를 치르지 않았다. 다시 코트에 서니 새롭고 좋았다. 첫 경기 때는 감각이 다소 무뎌진 느낌이 있었다. 대회 내내 몇 차례 실수도 있었지만, 코트로 다시 돌아올 수 있어 기쁘다. 완전히 회복되지 않아 100%의 기량을 발휘할 수는 없었다. 주어진 상황에서 최선을 다했고 스스로를 몰아붙이며 배울 점을 찾으려 노력했다"고 했다.
한편, 안세영은 이번 대회에 나서지 않았다. 최근 빡빡한 일정을 소화한 안세영은 구마모토 마스터즈를 건너 뛰기로 했다. 잠시 휴식을 취하며 재정비에 돌입한다. 그는 연말 BWF 월드투어 파이널(12월 9~13일·중국 항저우)에 나서 사상 초유의 12승 신기록을 겨냥한다.
안세영이 자리를 비운 사이, 결승에선 야마구치와 3위 왕즈이(중국)가 붙는다. '넷이즈'는 '왕즈이는 올 시즌 여섯 번째 결승 진출을 달성했다'고 했다. 왕즈이는 "결승에서 모든 것을 쏟아 붓겠다"고 각오를 다졌다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com