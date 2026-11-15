'시니어 무대 첫 메달 보인다' 기대주 김유재, 그랑프리 4차 쇼트프로그램 3위 랭크…'2위와 0.32점 차이'

사진=ISU 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 김유재(수리고)가 포디움 입성 기대감을 키웠다.

김유재는 15일(이하 한국시각) 미국 워싱턴주 에버렛의 엔젤 오브 더 윈즈 아레나에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 4차 대회 쇼트프로그램에서 기술 점수(TES) 42.71점, 예술 점수(PCS) 31.21점을 합해 총점 73.92점을 받았다. 1위 나카이 아미(82.20점·일본), 2위 알렉산드라 이그나토바(74.24점·러시아 출신 개인중립선수)에 이어 3위에 랭크됐다. 김유재는 16일 오전 열리는 프리스케이팅에서 시즌 첫 메달에 도전한다.

Yujae Kim, of South Korea, performs her women's short program at the Skate Canada International figure skating competition in Kelowna, British Columbia, Saturday, Oct. 31, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

올 시즌 시니어에 데뷔한 김유재는 첫 출전 대회였던 시니어 그랑프리 2차 대회에서 7위에 랭크됐다. 하지만 이날 연기는 나쁘지 않았다. 김유재는 첫 점프 과제인 트리플 악셀을 깨끗하게 성공했다. 기본점수 8.00점과 수행점수(GOE) 1.83점을 얻었다. 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 수행하다 연결 동작에서 중심축이 흔들리면서 언더로테이티드(under rotated·점프의 회전수가 90도 이상 180도 이하로 부족함) 판정을 받기는 했지만, 더는 흔들리지 않았다. 플라잉 카멜 스핀을 레벨 4의 구성으로 수행하며 전반부 연기를 마무리했다.

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가산점 10%가 붙는 후반부에도 안정적인 연기를 이어갔다. 마지막 점프 과제인 트리플 루프를 깔끔하게 뛰었다. 빠른 템포의 스텝 시퀀스(레벨4)를 수행한 뒤 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)과 레이백 스핀(레벨4)으로 마무리했다.

한편, 김유재와 함께 이번 대회에 출전한 윤아선(경희대)은 67.13점으로 7위에 자리했다. 유영(경희대)은 65.60점으로 8위를 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com