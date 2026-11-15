"우리도 유빈언니처럼 될래요!" '기부천사' 신유빈, 당진 유소년탁구축제 3년 연속 1억원 기부..."선물같은 날, 이웃돕기 써주세요!"

사진제공=월간탁구

탁구 국가대표 신유빈이 김기재 당진시장에게 이웃돕기 성급 1억원을 기탁한 후 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=월간탁구

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[당진(충남)=스포츠조선 전영지 기자]"우리도 (신)유빈언니처럼 실력도 좋고, 성격도 좋은 선수가 되고 싶어요."(충남 정산초 탁구 꿈나무)

지난 14일 충남 당진실내체육관에서 개막한 '제3회 신유빈과 당진시가 함께하는 전국 유소년 탁구 축제', '국민 삐약이' 신유빈(대한항공)의 등장에 전국 300여명의 꿈나무 선수들이 뜨겁게 환호했다. 개회식 내내 웃음과 함성이 끊이지 않았다. '롤모델' 언니, 누나와 나란히 사인 라켓을 들고 V 포즈, 셀카를 찍으며 기쁨을 감추지 못했다.

당진시체육회가 주최, 당진시탁구협회-한국초등탁구연맹이 주관하고, 당진시, 당진시의회가 후원, 신유빈이 모델로 활약중인 신한금융그룹, 마더네스트, 피지 모락셀라, 요헤미티, 24시무인 짱탁구장 등이 협찬한 이번 대회엔 전국 초등 1~5학년 탁구 꿈나무 300여명과 김기재 당진시장, 김선호 당진시의회 의장, 남궁재원 한국초등탁구연맹 회장, 서민성 부회장, 권세용 당진시탁구협회장, 최부홍 국립목포해양대 총장 등이 함께했다.

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2024년 파리올림픽 직후 '당진해나루쌀 모델'로 발탁되며 시작된 당진과의 인연이 올해로 벌써 3년째. 신유빈이 김기재 당진시장에게 유소년 탁구 발전의 무대를 열어준 데 대한 감사의 뜻을 담은 감사패를 전달한 후 '희망2027 나눔 캠페인' 이웃돕기 성금에 써달라며 1억원을 당진시에 기탁했다. 첫 대회 이후 3년 연속 '1억원' 기부를 실천중인 '국민 삐약이'를 향해 박수가 쏟아졌다.

김기재 당진시장은 "이 뜨거운 박수는 탁구를 통해 어린이들의 꿈과 희망, 미래를 지켜달라는 뜻이자, 대한민국 자랑이자 미래세대에게 기쁨과 희망을 주고 모든 기성 세대에게 귀감이 되는 신유빈 선수를 향한 응원의 박수"라고 정의했다. "시장에 취임한 지 120여일 되는데 감사패를 처음 받아본다. 이 감사패는 내 개인이 아닌 당진 시민을 향한 마음이다. 집무실에 잘 갖다놓겠다"고 했다. "신유빈 선수가 올해도 1억원 성금을 기탁해주셨다. '해누리쌀' 모델로 쌀 소비를 이끌어주시고, 당진의 어려운 농민들과 함께 해주심에 감사드린다. 당진시도 오래오래 신유빈 선수와의 인연을 이어가고 싶다. 시민들과 함께 응원하겠다"고 약속했다.

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신유빈은 29일부터 내달 6일까지 중국 청두에서 열리는 2026년 국제탁구연맹(ITTF) 혼성 팀월드컵 대표팀 소집을 앞두고 이날 당진을 찾았다. 김기재 당진시장과 깜짝 복식조로 나서 '초등 에이스' 서지호군(탑동초5)-최부홍 국립목포해양대 총장조와 '5점' 시범경기를 가진 후 300여명의 꿈나무 선수들과 일일이 사진을 찍으며 눈을 맞췄다. 직접 준비한 머리끈과 라켓, 해나루쌀이 담긴 선물 꾸러미도 직접 마련했다. 신유빈은 "유소년 선수들과 의미 있는 하루를 보낼 수 있어서 너무 기쁘다. 연말 대회를 앞두고 내게도 선물같은 날"이라며 활짝 웃었다. "해나루쌀과 함께 당진시와 3년째 좋은 인연을 이어오고 있다. 선수들이 꿈을 펼치려면 무대가 있어야 하는데 이 무대를 열어주셔서 진심으로 감사드린다. 저도 어린 선수들에게 좋은 영향력을 이어가고 싶기 때문에 당진시와 오래오래 이 대회를 하고 싶다"는 소망을 전했다.

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매년 초등탁구연맹에 유소년 발전기금을 기탁, 꿈나무 전지훈련-대회 출전비를 지원해온 신유빈은 "아이들도 연말에 전지훈련도 하고 곧 선발전도 한다고 들었다"고 했다. "유소년 선수들을 위해서라면 고민 안한다. 무조건 도와야 한다는 생각이다. 엄청 큰 도움은 아니지만 후배들이 좋은 환경에서 꿈을 펼치면서 더 멋진 선수가 됐으면 하는 바람"이라면서 "이 일은 제가 선수생활하는 데 가장 큰 원동력이 되는 일"이라고 힘주어 말했다. 자신이 그러했듯 후배들도 스포츠를 통해 성장하기를 바랐다. "오늘 대회장에서 초등학교 때 친구들 생각, 개회식 때 함께 장난 치던 기억도 나더라. 선수들이 너무 밝고 귀여웠다"면서 "저도 그랬듯 친구들과 이렇게 함께 운동하면서 즐거운 추억을 만들면서 배우고 성장할 것"이라고 했다. "유빈언니처럼 되고 싶다"는 후배들의 말에 신유빈은 "너무 기분 좋다"며 미소 지었다. "저보다 더 훌륭한 선수가 돼야 한다. 더 훌륭한 선수가 돼서 선한 영향력을 베풀 수 있는 탁구 후배들이 더 많이 나왔으면 좋겠다"고 했다.

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꿈나무들을 향한 응원의 한마디는 자신을 향한 메시지와도 같았다. "항상 즐겁게 열심히 최선을 다해 노력한다면 좋은 결과를 얻을 수 있을 거예요. 결과보다는 과정, 성장에 집중해서 스스로가 만족할 수 있는 탁구를 했으면 좋겠어요."

당진(충남)=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com