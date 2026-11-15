'AN, 좋은 경기할 기회 늘었다' 안세영에 11연패…日 야마구치 아카네 드디어 우승 "성장한 느낌 받았다"

안세영·야마구치 아카네 나란히 기념촬영 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 시상식에서 우승한 안세영과 준우승한 야마구치 아카네(일본)가 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 휴식을 취하는 사이 야마구치 아카네(세계 2위·일본)가 우승컵을 거머쥐었다.

야마구치는 15일 일본 구마모토에서 열린 왕즈이(3위·중국)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 구마모토 마스터즈(슈퍼 500) 여자단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-14, 22-20)으로 이겼다. 이로써 야마구치는 2024년에 이어 2년 만에 두 번째 우승컵을 챙겼다.

은메달 목에 걸고 기념촬영하는 야마구치 아카네 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 시상식에서 준우승한 야마구치 아카네(일본)가 은메달을 목에 걸고 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

일본 배드민턴 전문 매체 '배드민턴스피릿'에 따르면 야마구치는 " 공격적으로 스피드를 올려 플레이했다. 그 것이 점수로 이어졌다고 생각한다"며 "왕즈이와는 언제나 긴 랠리를 했다"고 말했다.

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이번 대회 여자 단식엔 야마구치를 비롯해 왕즈이, 천위페이(이상 중국), 랏차녹 인타논(태국) 등이 출전했다. 다만, 안세영은 대회에 나서지 않았다. 최근 빡빡한 일정을 소화한 안세영은 구마모토 마스터즈를 건너 뛰기로 했다. 잠시 휴식을 취하며 재정비에 돌입한다. 그는 연말 BWF 월드투어 파이널(12월 9~13일·중국 항저우)에 나서 사상 초유의 12승 신기록을 겨냥한다.

안세영-야마구치 아카네 결승전 (여수=연합뉴스) 민현기 기자 = 8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 결승전. 안세영이 야마구치 아카네(일본)와 경기를 펼치고 있다. 2026.11.8 mhk0226@yna.co.kr(끝)

야마구치 역시 월드투어 파이널에 나선다. 그는 "올해는 부상으로 시작했지만, 지난해 하반기부터 안세영과 왕즈이를 이기지 못했다. 감당하기 어려운 수준이었다. 하지만 그 뒤로 왕즈이를 이겼고, 안세영과도 좋은 플레이를 할 기회가 늘어나다. 결과적으로 우승을 많이 한 것은 아니지만, 내 입장에서는 지난해보다 성장한 느낌을 받았다. 지난해보다 알찬 한 해가 된 것 같다. 파이널까지는 시간이 있을 것 같다. 한 번 쉬면서 컨디션을 조절해 파이널에 임하고 싶다"고 각오를 다졌다. 야마구치는 안세영과의 대결에서 11연패 중이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com