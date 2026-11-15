백승자, 아시아볼링선수권 개인전 동메달…류호준 아쉬운 5위

사진제공=대한볼링협회

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[스포츠조선 김영록 기자] 아시아볼링선수권 여자 개인전에서 한국이 동메달을 따냈다. 남자볼링 개인전은 아쉽게 메달 획득에 실패했다.

카타르 도하에선 제28회 아시아볼링선수권이 열리고 있다. 국가대표 백승자(구미시청)은 14일 여자 개인전에서 6경기 합계 1328점(평균 221.33점)을 기록, 동메달을 품에 안았다. 질리언 림(말레이시아)이 1368점으로 금메달, 리이로우(대만)가 1337점으로 은메달을 차지했다./

함께 출전한 남혜빈(울산광역시체육회)은 1315점으로 4위에 이름을 올렸다다. 백예담(한국체대)이 6위, 김문정(곡성군청)이 7위를 기록했다.

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15일 남자 개인전에서는 류호준(대구북구청)이 최종 5위로 아쉽게 메달을 눈앞에서 놓쳤다.

이번 대회는 지난 13일 공식연습과 개막식을 시작으로 22일까지 카타르 도하의 카타르볼링센터에서 개최되며, 아시아 각국의 선수들이 참가해 경쟁을 펼치고 있다.

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대한민국 국가대표 선수단은 남녀 각 6명씩 총 12명으로 구성됐다. 여자부는 백승자 김문정 백예담 남혜빈 외에 정지원(구미시청) 황세라(울산광역시체육회)가, 남자부는 류호준을 비롯해 강명진(대구북구청) 김성탁(광양시청) 한재현(광주시청) 이정수(광주시청) 노영도(한국체대)가 각각 출전했다.

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특히 이번 대회는 2027년 대한민국 서울에서 개최되는 국제볼링연맹(IBF) 세계볼링선수권대회의 아시아지역 예선을 겸하고 있다.

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개인전 이후에는 남녀 2인조, 3인조, 5인조 팀전 및 마스터즈 경기가 오는 22일까지 이어진다. 대한민국 선수단은 남은 종목에서 추가 메달 획득을 목표로 경기에 임한다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com