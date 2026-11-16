'아쉽다!' 점프 난조 女 피겨 기대주 김유재, 최종 4위로 '포디움 입성' 눈앞에서 놓쳤다

Yujae Kim, of South Korea, performs her women's free program during the Skate Canada International figure skating competition, in Kelowna, British Columbia, on Sunday, Nov. 1, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 김가을 기자]피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 김유재(수리고)가 아쉽게 메달을 놓쳤다.

김유재는 16일(이하 한국시각) 미국 워싱턴 주 에버렛의 엔젤 오브 더 윈즈 아레나에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 4차 대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술 점수(TES) 67.23점, 예술 점수(PCS) 63.13점을 합해 130.36점을 받았다. 5위에 해당한다. 앞서 쇼트프로그램 73.92점을 받은 김유재는 총점은 204.28점을 기록했다. 최종 4위로 대회를 마치며 시니어 그랑프리 첫 메달을 놓쳤다. 나카이 아미(일본)가 236.81점으로 우승했다. 과거 알렉산드라 트루소바라는 이름으로 활동했던 알렉산드라 이그나토바(213.90점·러시아 출신 개인중립선수)와 마쓰이케 리노(211.63점·일본)가 뒤를 이었다.

Yujae Kim, of South Korea, performs her women's free program during the Skate Canada International figure skating competition, in Kelowna, British Columbia, on Sunday, Nov. 1, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

영화 '글래디에이터' OST '바바리안 호드'에 맞춰 연기한 김유재는 첫 과제로 트리플 악셀-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 계획했지만 트리플 악셀만 뛰었다. 이 점프에서 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정을 받았다. 수행점수(GOE) 0.69점이 깎였다. 이어 트리플 러츠-트리플 토루프-더블 악셀 시퀀스 점프를 뛰었다. GOE 0.93점을 더한 14.33점을 챙긴 뒤 트리플 루프까지 안정적으로 소화했다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 최고 난도인 레벨4로 처리했고, 코레오 시퀀스를 소화하며 전반부 연기를 마무리했다.

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Yujae Kim, of South Korea, performs her women's free program during the Skate Canada International figure skating competition, in Kelowna, British Columbia, on Sunday, Nov. 1, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

가산점 10％가 붙는 후반부 첫 점프 과제인 트리플 러츠-더블 토루프 콤비네이션 점프에선 GOE 0.42점이 깎여 7.50점을 받았다. 이어진 트리플 살코에선 착지하면서 오른손으로 빙판을 짚었다. 쿼터랜딩 판정도 받아 GOE 1.23점이 깎였다. 마지막 트리플 플립은 어텐션(에지 사용주의)과 언더로테이티드(under rotated·점프 회전수가 90도를 초과해 180도 미만으로 모자라는 경우) 판정을 받았다. GOE 1.27점이 깎인 3.39점에 그쳤다. 김유재는 스텝 시퀀스와 플라잉 카멜 스핀을 모두 레벨4로 처리한 뒤 코레오 스핀으로 연기를 마무리했다.

한편, 함께 출전한 유영(경희대)은 프리스케이팅 127.45점, 총점 193.05점으로 7위에 올랐다. 윤아선(경희대)은 프리스케이팅 122.09점, 총점 189.22점으로 8위를 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com