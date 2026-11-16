정기식, IBSA 유도 스포츠총괄디렉터 선임[장애인체육 SNS]

정기식 IBSA 유도 스포츠총괄디렉터. 사진=대한장애인체육회

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○…정기식 전 대한장애인유도협회 사무국장이 국제시각장애인스포츠연맹(IBSA) 유도 스포츠총괄디렉터로 선임됐다. IBSA는 지난 10월 24일 유도위원회 구성 등 유도 종목의 전문 운영체계 재정비를 발표했다. 정 디렉터는 대한장애인유도협회 사무국장과 IBSA 아시아·오세아니아 지역 유도위원을 역임했으며, 2018년 자카르타 장애인아시아경기대회와 2022년 아세안 장애인경기대회에서 유도 기술대표(TD)로 활동했다. IBSA는 2027년 타슈켄트 세계대회와 2028년 LA 패럴림픽 등을 앞두고 국제대회 운영체계를 강화하고 있다.

○…2026년 KPC 국제청소년스포츠캠프가 16~24일 이천선수촌에서 진행된다. 이번 캠프에서는 18개국의 국외 선수단 및 대한민국 선수단 총 88명을 대상으로 탁구, 배드민턴 종목 아카데미 운영을 비롯해 K-POP 댄스, K-Food 만들기, 한국문화관광 등 다채로운 부대 프로그램이 펼쳐질 예정이다.

○…올해로 8회째를 맞는 국제 학술세미나 '2026년 스포츠과학 국제세미나'가 18일 이천선수촌에서 한국교원대와 공동으로 개최된다. 이번 세미나에서는 요르단·미국·스페인·일본 등 국내외 전문가 11명이 한자리에 모여 '생애주기별 장애인선수 발굴 및 육성 고도화 전략'을 주제로 논의를 펼칠 예정이다. 체육특성화 교육부터 컨디셔닝, 하지운동 보조패딩 요법, 영양 성취까지 다양한 전문 분야의 관점에서 장애인스포츠 선수 발굴과 육성의 새로운 방향을 모색한다.

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○…2026년 장애인 e스포츠 국제세미나가 19일 이천선수촌 교육연수동 대강당에서 개최된다. 이번 세미나는 시도장애인체육회 및 경기단체, 반다비체육센터 등 유관기관 등을 대상으로 AR클라이밍 등 e스포츠체험관과 국내외 우수사례 발표 및 장애인 e스포츠 국제종목화를 위한 논의가 진행될 예정이다.