이상현 아이치-나고야 아시안게임 선수단장(대한체육회 감사)이 장민호에게 특별 격려금을 전달한 후 함께 파이팅을 외치는 모습. 장민호가 이 단장에게 금메달을 걸어주며 아낌없는 응원에 감사의 뜻을 전했다. 사진제공=태인

안세영(배드민턴), 페이커(e스포츠), 이현중(농구), 박혜정(역도)의 사인이 빼곡한 이상현 단장의 아이치-나고야 아시안게임 팀코리아 단복의 화룡점정은 '모두의 국가대표' 장민호의 사인이었다. 사진제공=태인

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[스포츠조선 전영지 기자]"장민호의 한걸음 한걸음이 대한민국 스포츠의 역사가 될 것입니다."

이상현 아이치-나고야아시안게임 단장(대한체육회 감사)이 장애-비장애 아시안게임에서 한국신기록, 세계신기록을 쓴 '불굴의 스프린터' 장민호(29·안양시청)에게 특별 격려금을 전했다.

이 단장은 지난 12일 서울 강남구 청담동 ㈜태인 회의실에서 장민호를 만나 장애-비장애 스포츠의 경계를 허문 눈부신 성과를 응원하고 2028년 LA패럴림픽까지 변함없는 활약을 기원했다.

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장민호는 지난 9~10월 장애-비장애 아시안게임 육상에서 대한민국 최초, '모두의 국가대표'로 맹활약했다. 27세에 늦깎이 전문선수의 길에 들어서, 올해 첫 태극마크를 단 직후 시야가 좁아지는 망막색소변성증 진단을 받았지만 시련을 기회 삼았다. 시각장애를 받아들였고, 지도자들의 응원에 힘입어 국제 스포츠등급을 받아 장애인아시안게임 출전권을 동시 확보했다. 9월 24일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 육상 혼성 1600m 계주 예선에서 김서윤, 신민규, 이아영과 함께 한국신기록(3분18초66)을 작성, 결선 6위(3분19초18)를 기록했고, 남자 1600m 계주에선 신민규, 배건율, 서민준과 함께 3분06초59, 6위에 올랐다.

10월 같은 트랙에서 이어진 장애인아시안게임, 장민호의 존재감은 압도적이었다. 20일 100m(T13)에서 10초48, 아시아신기록으로 첫 금메달, 23일 400m에서 46초24의 개인최고기록, 세계신기록으로 2관왕에 올랐다. 올해 비장애 전국체전 400m 금메달, 비장애아시안게임 400m 동료들의 기록을 모두 뛰어넘었다.

이상현 아이치-나고야 아시안게임 선수단장이 불굴의 스프린터 장민호에게 "장민호 선수의 밝은 앞날을 기원합니다"라고 씌어진 격려금 봉투를 전달한 후 파이팅을 외치고 있다.

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진천선수촌에서 장민호를 남몰래 열렬히 응원했던 이상현 단장은 장애인아시안게임 현장도 직접 찾았다. 장민호의 쾌거를 누구보다 기뻐했다. 이 단장은 격려금 전달식에서 "대한민국 최초로 아시안게임, 장애인아시안게임 모두 출전한 건 큰 의미다. 장애-비장애 선수 모두에게 큰 희망을 줬다"며 고마움을 전했다. 장민호 역시 "단장님께서 아시안게임, 장애인아시안게임 현장에서 마음으로 응원해주신 덕분에 잘할 수 있었다"며 이 단장에게 금메달을 걸어주며 감사를 표했다. 장민호는 "아시안게임 계주는 팀 동료들과 함께 뛰다보니 즐겼다. 장애인아시안게임은 한번 뛰었던 트랙에서 다시 뛰니 자신감이 생겼다. 한편으론 혼자라 긴장도 많이 됐고, 부담도 됐지만 장애인 체육인들의 기대를 저버리고 싶지 않은 마음에 더 열심히 달렸다"고 했다.

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이 단장은 2028년 LA패럴림픽을 앞두고 장민호를 향해 "비장애 육상도 포기하지 말고 계속 노력해서 좋은 기록을 내면서 장애인 육상에 시너지가 났으면 한다. 그래야 더 큰 희망이 될 수 있다"고 조언했다. 장민호 역시 멈추지 않는 분투를 다짐했다. "내년에 비장애 육상 아시아선수권, 장애인 육상 세계선수권이 있다. 아시아선수권서 한국신기록, 세계선수권서 세계신기록을 목표로 달리겠다"고 다짐했다. "400m 기록을 45초대로 끌어올리고, 100m도 세계신기록이 목표"라고 했다. 안세영(배드민턴), 페이커(e스포츠), 이현중(농구), 박혜정(역도)의 사인이 빼곡한 단복에 장민호가 '화룡점정' 사인을 남겼다. 이 단장은 "장민호 의 시대는 이제 시작이다. 장애-비장애를 넘어 그가 가는 한걸음 한걸음이 대한민국 체육의 역사가 될 것"이라고 힘주어 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com