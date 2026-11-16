"가라테 김민재,최하은X우슈 김채영X태권도 이유민 수능 대박 기원!" 김택수 진천선수촌장, 고3 국대 응원[오피셜]

김택수 진천국가대표선수촌장이 16일 수능을 앞둔 학생선수 국가대표들을 격려한 후 파이팅을 외치고 있다. 왼쪽부터 민성식 대한체육회 훈련기획부장, 가라테 김민재, 최하은, 김택수 국가대표선수촌장, 우슈 김채영, 태권도 이유민 , 김윤만 대한체육회 훈련본부장. 사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 2027학년도 대학수학능력시험에 응시하는 국가대표 학생선수들을 위한 격려 행사를 개최했다.

김택수 진천국가대표선수촌장과 체육회 직원들은 16일 오전 11시 선수촌 행정센터 2층 회의실에서 국가대표 훈련에 매진하면서도 학업을 병행하며 수능을 준비해 온 학생선수들의 노고를 격려하고, 수능 대박을 응원했다.

김 촌장은 가라테 김민재·최하은, 우슈 김채영, 태권도 이유민 등 학생선수 4명이 참석했다. 김택수 촌장은 선수들에게 수능 응원 간식과 시험에 필요한 준비물을 전달하며 편안한 마음으로 시험에 임할 수 있도록 격려했다. 김 촌장은 "국가대표로서 훈련과 학업을 병행하며 최선을 다해 온 선수들에게 큰 박수를 보낸다"면서 "그동안 쌓아온 실력을 수능에서도 마음껏 발휘해 좋은 결실을 거두길 바란다"고 격려했다.

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대한체육회는 2019년부터 수능에 응시하는 국가대표 학생선수들을 위한 격려 행사를 이어오고 있다. 또한 국가대표선수촌 내 학습지원센터를 운영하며 위탁교육과 이동수업 등을 통해 선수들이 훈련 중에도 학업을 이어갈 수 있도록 지원하고 있다. 대한체육회는 "앞으로도 국가대표 학생선수들이 훈련과 학업을 조화롭게 병행할 수 있도록 교육 지원을 지속적으로 확대해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com