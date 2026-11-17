2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 정근식 서울특별시교육감(왼쪽)과 서울시의회 황철규 문체위원장이드림패럴림픽 보치아 경기를 체험하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

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지난달 31일, 서울대 종합체육관에서 열린 2026년 서울림운동회에는 아주 특별한 행사가 진행됐다.

장애인 스포츠를 체험하는 '드림패럴림픽' 프로그램으로 2022년 서울림 출범 후 5년째 동행해왔다. 이날 '서울리머'들은 중증장애인 대표 종목인 보치아(공을 표적구에 던지는 것), 시각장애인 대표 종목인 쇼다운(직사각형 테이블에 서서 짧은 배트를 이용해 소리가 나는 공을 쳐 상대 골망에 넣는 것), 휠체어 스포츠 대표 종목인 휠체어농구 등 세 종목을 체험했다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 학생들이 보치아 경기에 참여하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

익숙한 듯 낯선 종목. 실전에 앞서 설명은 들었지만, 머리로 이해하는 것과 몸으로 경험하는 것은 완전히 다른 세계였다.

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현장에서 '서울리머'들과 휠체어 농구를 체험한 김대년 대한체육회 사무총장은 연신 고개를 가로저었다. 한 손으로 휠체어를 밀면서, 다른 한 손으로 농구공을 다루는 것이 쉽지 않았기 때문이다. 대한장애인체육회 전선주 이천선수촌장과도 반갑게 인사를 나눈 김 사무총장은 "휠체어 농구를 체험했는데, 쉽지 않았다. 장애를 가진 분들이 얼마나 힘든지, 또한 함께 배려를 해야하는지 생생하게 알게 됐다. 나에게 소중한 경험이었다"며 "대한체육회도 생활체육과 학교체육에 대한 대책을 수립하고 집행하고 있다. 앞으로 서울림운동회에 또 많은 관심을 가지고 참여하도록 하겠다"고 목소리에 힘을 줬다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 정근식 서울특별시 교육감이 쇼다운 경기를 체험하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

정근식 서울시교육감과 황철규 서울시의회 문화체육관광위원장도 나란히 보치아, 휠체어농구, 쇼다운 도전에 나섰다. 승부욕이 발동했다. '삼세판' 쇼다운 배틀 직후 정 교육감은 "황 위원장님과 함께 보치아, 휠체어농구 쇼다운을 했는데 생각보다 훨씬 어렵다. 장애인 선수들이 어떤 어려움을 겪는지, 얼마나 많은 노력을 하는지 느끼게 됐다"고 말했다. 황 위원장 역시 "직접 체험해보니 우리 장애학생들이 정말 대견하다는 생각이 든다. 오직 감각에만 의존해서 이 어려운 종목을 해낸다는 것 자체가 대단하다"면서 "어른들의 더 많은 지원과 응원이 필요하다"고 강조했다. 정 교육감이 "서울학생들이 어울리는 서울림에 더 많은 학생들이 참가했으면 좋겠고, 서울림운동회를 모델로 전국의 학생들이 함께 참여하는 날이 하루 빨리 오길 기대한다"고 하자 황 위원장은 "전국 학생을 넘어 전세계 학생들이 대한민국 서울에서 이런 운동회를 하면 좋겠다"고 화답했다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 정근식 서울시 교육감과 황철규 서울시의회 문체위원장이 선수선서를 받은 후 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

쉽지 않은 체험이었지만, 경험의 인상은 무척이나 강렬했다. 김민준 경기고 학생은 "드림패럴림픽 종목이 처음엔 낯설었는데, 직접 해보니 재미있었다. 평소에 농구를 즐겨해서 휠체어 농구를 체험해봤는데 어려웠다"며 "장애-비장애는 중요하지 않다. 같이 놀면 친구다. 구분을 두는 게 의미가 없다"고 활짝 웃었다. 이날 '드림패럴림픽' 부스에서 봉사활동을 한 KIS 학생들(이아윤 오소희 장한비 김니콜효연 김리제 박시영 조다빈 조현민 김예나)에게도 의미 있는 시간이었다. 이들은 한입 모아 "장애인 스포츠를 체험한 것은 새로운 경험이었다. 많은 것을 배울 수 있는 시간이었다"고 말했다.

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대한장애인체육회는 지난 2019년부터 '드림패럴림픽' 프로그램을 운영하고 있다. 초·중·고 학생들에게 장애인스포츠를 직접 체험할 기회를 제공했다. 장애에 대한 인식을 개선하고 장애인도 비장애인과 같은 동등한 사회구성원임을 배우는 체험형 장애인식개선 프로그램이다. 서울림운동회와도 동행하며 '서울리머'에게 체험 기회를 제공하고 있다.

대한장애인체육회 관계자는 "학생들이 장애인 스포츠에 대해 체험하고 느끼는 것이 교육적으로 가치가 있다. 어른이 돼 사회에 나가서도 '장애인과 함께할 수 있는 포용적인 사회가 되지 않을까'라는 패럴림픽의 가치를 한국에서 이어가기 위함"이라며 "서울림운동회는 장애-비장애 학생이 함께하는 프로그램이다. '서울리머'들은 이미 장애-비장애의 벽을 깨고 어울림을 이루고 있다. '서울리머'에게도 더 많은 장애인 스포츠를 알려주고 더 많은 기회를 주고 싶었다"고 설명했다.

2026 서울림운동회가 31일 서울대학교 종합체육관에서 열렸다. 한민수 스포츠윤리센터 이사장 직무대행이 서울림 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.31/

올해도 현장을 함께한 '평창 파라 아이스하키 동메달리스트' 한민수 스포츠윤리센터 이사장 직무대행은 "서울림운동회 1회부터 다섯 번 모두 참가했다. 장애-비장애 학생이 함께 운동하는 것만으로도 굉장히 좋다"며 "개인적으로는 (드림패럴림픽에) 동계 종목도 하나 넣어주면 좋겠다"고 웃었다. '도전의 아이콘' 한 직무대행은 "새로운 도전을 할 때마다 망설이고 걱정이 된다. 그러면서도 한편으로 기대도 된다. 내가 그 속에서 얻은 것은 목표를 세우고 시작하면, 목표 지점까지 완주하는 것이 성공이라는 것이다. 시간이 얼마나 걸리든 중간에 포기하지 않고 완주할 수 있다면 그게 성공이란 생각이 든다"며 '서울리머'들이 포기하지 않고 새로운 것에 도전하는 모습에 뜨거운 박수를 보냈다.

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'모두의 운동회' 서울림운동회는 장애와 비장애의 벽을 허물고 우리가 '함께' 나아가야 할 따뜻한 동행을 꿈꾼다.

이곳에서 경험한 드림패럴림픽은 다름을 존중하는 포용력까지 배울 수 있는 중요한 기회다.

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함께 승리하고, 함게 성장하고, 함께 미래를 준비하는 아름다운 꿈, 편견 없는 세상, '드림(꿈)'을 향해 그렇게 한 걸음 더 나아갔다. 서울대=김가을 기자 epi17@sportschosun.com