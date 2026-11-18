각오 밝히는 최민정 (서울=연합뉴스) 한종찬 기자 = 18일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 기자회견에서 최민정이 발언하고 있다. 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회는 오는 20일 서울 목동아이스링크에서 열린다. 2026.11.18 saba@yna.co.kr(끝)

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[목동=스포츠조선 김대식 기자]'쇼트트랙 여왕' 최민정(성남시청)이 국가대표 은퇴 번복 가능성을 열어뒀다.

대한민국 쇼트트랙 대표팀은 오는 20일부터 22일까지 서울 양천구 목동아이스링크에서 열리는 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회를 앞두고 있다. 대회에 앞두고, 18일 목동아이스링크 프레스센터에서 미디어데이가 진행됐다. 최민정 김길리 이정민(이상 성남시청) 김태성(화성시청)이 참석했다.

이번 서울 대회에서 제일 기대받은 선수는 '쇼트트랙 여왕' 최민정이다. 지난 4월 이번 시즌을 끝으로 국가대표 은퇴를 하겠다고 선언한 최민정이지만 '여왕'의 자리를 양보하지 않고 있다. 월드투어 1차에서 1000m 금메달과 함께 여자 3000m, 혼성 2000m 계주 은메달, 1500m 동메달을 획득했다. 이어진 2차 대회에서도 1000m 우승과 함께 1500m, 여자 3000m 계주에서 은메달을 목에 걸었다. 한국 선수 중 단연 압도적 성적이다.

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각오 밝히는 최민정 (서울=연합뉴스) 한종찬 기자 = 18일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 기자회견에서 최민정이 발언하고 있다. 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회는 오는 20일 서울 목동아이스링크에서 열린다. 2026.11.18 saba@yna.co.kr(끝)

최민정은 "생각했던 것보다 잘 맞아떨어진 부분이 있어서 잘 풀린 것 같다. 좋은 흐름으로 시작한 만큼 이를 이어가서 시즌을 잘 마무리하고 싶은 바람"이라고 했다. 그는 국가대표 은퇴 시즌이라는 점보다 홈에서 열리는 대회라는 사실에 집중했다. "마지막이라는 의미 부여를 하지 않고 한 대회씩 최선을 다하고 싶다. 한국 시합이기 때문에 더 중요"하다고 말했다.

최민정의 성적이 좋아 국가대표 은퇴를 번복했으면 한다는 국민들의 바람도 크다. 최민정은 "시즌 중인데, 딱 말씀드릴수록 경기에 집중하기가 어려워지게 되더라. 지금은 '생각해보겠다' 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같다. 나중에 기회가 있다면 자세하게 말씀드리고 싶다. 지금은 월드투어 잘하고 싶은 마음이 크다"며 은퇴를 다시 고민해볼 수 있다고 했다.

각오 밝히는 김길리 (서울=연합뉴스) 한종찬 기자 = 18일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 기자회견에서 김길리가 발언하고 있다. 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회는 오는 20일 서울 목동아이스링크에서 열린다. 2026.11.18 saba@yna.co.kr(끝)

2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 2관왕에 빛나는 김길리도 최민정이 은퇴하지 않길 바랐다. 김길리는 "언니가 은퇴한다는 이야기를 매년 들은 것 같아 별로 아무렇지도 않다"며 웃은 뒤 "지금은 진짜인 것 같지만 언니가 휴식기를 가지고 돌아온다고 믿고 있다"고 했다. 실제로 최민정은 휴식을 위해 2023~2024시즌 태극마크를 반납해 다시 돌아온 적이 있다. 목동=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com