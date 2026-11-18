대한민국 쇼트트랙 파이팅 (서울=연합뉴스) 한종찬 기자 = 18일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 기자회견에서 참석자들이 구호를 외치고 있다. 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회는 오는 21일 서울 목동아이스링크에서 열린다. 왼쪽부터 김태성, 이정민, 이재경 감독, 김길리, 최민정. 2026.11.18 saba@yna.co.kr(끝)

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[목동=스포츠조선 김대식 기자]대한민국 쇼트트랙 국가대표팀이 세계 최강의 모습을 홈에서 보이겠다고 다짐했다.

쇼트트랙 국가대표팀은 오는 20일부터 22일까지 서울 양천구 목동아이스링크에서 열리는 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회를 앞두고 있다. 대회에 앞두고, 18일 목동아이스링크 프레스센터에서 미디어데이가 진행됐다. 김길리 최민정 이정민(이상 성남시청) 김태성(화성시청)이 참석했다.

이재경 쇼트트랙 국가대표 감독은 "1, 2차 대회에서 성적이 꽤 괜찮았다. 중요한 건 서울 대회라 더 준비하고 있다. 컨디션들이 나쁘지 않아 보여서 기대를 많이 하고 있다. 국민 여러분께 좋은 모습 보여줄 수 있도록 노력하겠다"며 "중장거리 종목에서 기대를 하고 있다. 남녀 통틀어 마찬가지다. 팀워크가 어느 때보다도 좋아 계주에서도 성적을 기대하고 있다"고 말했다.

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2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 2관왕에 빛나는 '람보르길리' 김길리는 3차 대회에서 이번 시즌 첫 개인전 금메달을 노린다. "현재 컨디션은 1, 2차 대회보다는 좋은 것 같다. 더 좋은 모습을 보여드리고 싶은 마음이 크다. 이번에 세계선수권이 서울에서 하니까 그 대회에서도 작년만큼 좋은 보여드리고 싶다"고 했다.

각오 밝히는 김길리 (서울=연합뉴스) 한종찬 기자 = 18일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 기자회견에서 김길리가 발언하고 있다. 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회는 오는 21일 서울 목동아이스링크에서 열린다. 2026.11.18 saba@yna.co.kr(끝)

1, 2차 대회에서 1000m 연속 금메달을 따낸 최민정은 국가대표 은퇴 시즌에도 에이스 역할을 해내고 있다. "지금까지 흐름이 좋았으니까 잘 이어가고 싶은 마음이 있다"며 크리스털 글로브 수상을 두고는 "쇼트트랙이라는 종목 자체가 변수도 많다. 단거리, 계주 종목에서 다 좋은 모습을 보여줘야 한다. 스스로도 많이 부족한 부분이 있다고 생각해서 월드투어 끝날 때까지 부족한 부분 잘 채워서 최대한 높은 순위로 마무리하고 싶다"고 했다.

이정민은 "서울에서 하는 대회인 만큼 1, 2차 대회 때 부족했던 모습을 보완해 이번에 좋은 모습 보여드릴 수 있도로 노력하겠다"며 "1차 때는 계주에서 좋은 모습을 보여드렸지만 2차 대회에서 부상이 있었다. 부상 치료도 잘한 만큼 계주에서도 좋은 모습 보여드리고, 단거리가 우리가 좀 약하지만 메달을 노려볼 수 있게 해보겠다"고 자신감을 보였다.

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국가대표팀 캡틴 김태성은 "제가 비교적 어린 나이에도 주장을 맡게 됐다. 그만큼 동생들과 거리낌없이 지낸다. 그게 훈련할 때 편안함이 좋은 분위기로 가는 것 같다. 제가 동생들을 이끌고, 응원도 많이 하고 있기 때문에 좋은 성적을 기대해도 좋을 것 같다"고 했다. 목동=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com