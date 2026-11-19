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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 19일과 20일에 열리는 2026~2027시즌 V리그 남녀부 4경기를 대상으로 프로토 승부식 137회차를 발매 중이라고 밝혔다.

프로배구를 대상으로 하는 프로토 승부식 137회차는 승패, 세트핸디캡, 언더오버, SUM 등 4가지 게임 유형으로 참여할 수 있으며, 오는 19일 오후 11시에 마감된다. 다만 19일 오후 7시에 열리는 경기들은 경기 시작 전까지만 구매할 수 있다.

이번 회차에서는 19일 오후 7시에 열리는 남자부 KB손해보험-대한항공전과 여자부 흥국생명-GS칼텍스전을 비롯해, 20일 같은 시간에 진행되는 현대캐피탈-한국전력전과 한국도로공사-IBK기업은행전이 대상경기로 편성됐다.

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먼저, 19일 오후 7시 평택이충문화체육관에서는 나란히 연패에 빠진 KB손해보험과 대한항공이 맞붙는다.

KB손해보험은 개막 후 4경기에서 모두 패하며 승점 없이 최하위인 7위에 머물러 있다. 특히 4경기에서 단 3세트만 따내는 등 좀처럼 힘을 쓰지 못하고 있다. 이번 대한항공전에서는 연패를 끊고 시즌 첫 승을 거둘 수 있을지가 관심이다.

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대한항공 역시 개막전 승리 이후 3연패에 빠지며 승점 4점(1승3패)으로 5위에 자리하고 있다. 지난 시즌 통합 우승과 이번 시즌 컵대회 우승을 차지했지만, 정규리그 초반에는 기대에 미치지 못하는 성적을 거두고 있다.

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지난 14일 삼성화재전에서는 임동혁이 18점, 정지석이 12점을 기록했지만, 외국인 선수 잰더 케트진스키가 10점에 그치며 세트스코어 1-3으로 패했다. 상대의 서브와 블로킹에 고전했던 만큼, 이번 경기에서는 공격진의 활약이 중요할 것으로 보인다.

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객관적인 전력에서는 대한항공이 앞서지만, 최근 경기력만 놓고 보면 승리를 장담하기 어렵다. KB손해보험이 시즌 첫 승을 신고할지, 대한항공이 공격력을 회복하며 디펜딩 챔피언의 면모를 되찾을 수 있을지가 주요 관전 요소다.

같은 시간 인천삼산월드체육관에서는 여자부 4위 흥국생명과 3위 GS칼텍스가 맞붙는다.

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GS칼텍스는 개막 후 4경기에서 승점 9점(3승1패)을 기록하며 상위권에 자리하고 있다. 최근에는 지젤 실바와 타나차가 공격을 이끌고 있으며, 오세연도 블로킹에서 힘을 보태며 상승세를 이어가고 있다.

반면 흥국생명은 승점 6점(2승 2패)으로 4위에 올라 있다. 4경기에서 7세트를 따내고 6세트를 내줬으며, 최근 2연패에 빠져 있어 이번 홈경기에서 분위기 반등이 필요하다.

두 팀의 시즌 초반 성적에서는 GS칼텍스가 앞서 있지만, 흥국생명도 안방에서 연패 탈출을 노리고 있다. GS칼텍스가 상승세를 이어갈지, 흥국생명이 연패를 끊고 승점 차를 좁힐 수 있을지가 주요 관전 요소다.

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이어 20일 오후 7시에는 V리그 남녀부에서 나란히 1, 2위에 올라 있는 팀들의 맞대결이 펼쳐진다.

남자부에서는 승점 12점(4승 1패)으로 선두를 달리고 있는 현대캐피탈이 승점 11점(4승 1패)의 한국전력을 천안유관순체육관으로 불러들인다. 두 팀의 승점 차가 단 1점에 불과한 만큼, 이번 경기 결과에 따라 선두가 바뀔 가능성도 있다.

여자부에서는 승점 12점으로 동률을 기록 중인 2위 한국도로공사와 1위 IBK기업은행이 김천실내체육관에서 맞붙는다. 두 팀 모두 4승 1패를 기록하고 있어 이번 맞대결이 시즌 초반 선두 경쟁의 중요한 분수령이 될 전망이다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "이번 회차에는 연패 탈출을 노리는 팀들의 맞대결부터 남녀부 선두 경쟁까지 흥미로운 경기가 예정돼 있다"며 "경기별 구매 마감 시간이 다른 만큼, 발매 일정을 확인하고 참여해 주시기 바란다"고 전했다.

프로배구 남녀부를 대상으로 하는 프로토 승부식 137회차의 자세한 게임 정보는 스포츠토토 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있으며, 대상경기 분석 내용은 베트맨 내 토토가이드 페이지를 통해 살펴볼 수 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com