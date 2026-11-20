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[스포츠조선 권인하 기자]로드FC가 2010년 출범 이후 처음으로 체급별 공식 랭킹을 공개하며 선수 간 경쟁에 새로운 동기를 부여했다.

로드FC는 19일 공식 홈페이지와 SNS를 통해 여성부와 플라이급, 밴텀급, 페더급, 라이트급, 미들급의 공식 랭킹을 발표했다. 각 부문은 현 챔피언과 별도로 선수들의 성적에 따라 1위부터 10위까지 순위를 매겼다.

그동안 로드FC는 내부적으로 비공식 랭킹을 운영해 왔지만, 이를 외부에 공개하지는 않았다. 그러나 선수들의 체급 내 위치를 확인하고 싶다는 팬들의 요청이 이어졌고, 랭킹 공개가 선수들의 경쟁심을 높이는 계기가 될 것으로 판단해 공식 발표를 결정했다.

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이번 랭킹 도입으로 선수들은 자신의 현재 위치와 앞으로 넘어야 할 상대를 보다 명확하게 확인할 수 있게 됐다. 상위권 선수들에게는 순위를 지키기 위한 동기가, 그 뒤를 쫓는 선수들에게는 상위권 진입이라는 구체적인 목표가 생긴 셈이다. 챔피언을 향한 경쟁뿐 아니라 랭커 간 순위 다툼도 관심을 모을 전망이다.

향후 대회의 대진을 바라보는 팬들의 시선에도 새로운 관전 포인트가 더해졌다. 선수들의 승패와 함께 상대 순위, 체급 내 경쟁 구도 등을 살펴볼 수 있어 개별 경기가 갖는 의미를 더욱 쉽게 이해할 수 있을 것으로 기대된다.

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선수가 특정 상대와의 대결을 공개적으로 요구하는 '콜아웃'에도 명분이 더해질 전망이다. 특히 하위 랭커가 상위 랭커를 콜아웃해 도전하는 대결은 순위 역전에 대한 기대감을 높일 수 있다. 랭킹을 바탕으로 상위권 선수에게 도전하거나 경쟁 상대를 지목하면서 대진 성사 전부터 선수 간 긴장감과 이야기가 형성될 수 있다. 이러한 경쟁이 실제 경기로 이어진다면 팬들의 관심을 끌어올리는 데에도 도움이 될 것으로 보인다.

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출범 후 처음 도입된 공식 랭킹이 선수들에게 새로운 목표를 제시하고, 팬들에게는 체급별 경쟁을 지켜보는 재미를 더하는 계기가 될지 주목된다. 아직 발표되지 않은 웰터급과 헤비급은 추후 발표될 예정이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com