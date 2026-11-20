[스포츠조선 김가을 기자]음주운전 사고로 중징계받은 뒤 헝가리로 귀화했던 스피드스케이팅 김민석(27)이 헝가리 대표팀과 결별했다.
헝가리빙상연맹은 19일(이하 한국시각) 홈페이지를 통해 '김민석은 헝가리 국가대표로 뛰지 않기로 했다. 은퇴를 결정했다'고 발표했다.
반하디 아코시 헝가리 빙속 대표팀 감독은 "김민석은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 실망스러운 성적을 거둔 뒤 고심 끝에 결정 내렸다. 김민석은 선수 생활을 이어가지 않을 예정이다. 우리는 그의 결정을 받아들일 수밖에 없었다"고 말했다.
김민석은 2018년 평창동계올림픽과 2022년 베이징동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1500ｍ에서 동메달을 차지했다. 하지만 지난 2022년 7월 충북 진천선수촌에서 음주운전 사고를 내 물의를 빚었다. 이후 같은 해 8월 대한빙상경기연맹 스포츠공정위원회에서 자격정지 1년 6개월 징계를 받았다. 김민석은 헝가리의 귀화 제의를 받아들여 2024년 한국을 떠났다. 그해 11월 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵을 통해 복귀했다. 그는 밀라노-코르티나 동계올림픽에 출전했다. 남자 1500ｍ에서 7위, 남자 1000ｍ에서 11위, 남자 매스스타트에서 25위에 그치는 등 메달 획득에 실패했다. 이후 국제대회엔 출전하지 않았다.
한편, 일각에선 김민석이 한국 국적을 회복한 뒤 2030년 알프스 동계올림픽 출전을 노릴 수 있다는 관측도 나온다. 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따르면 국적을 변경한 선수가 새로운 국가를 대표해 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다. 김민석이 헝가리 국적으로 뛴 마지막 국제대회는 밀라노-코르티나 동계올림픽이다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com