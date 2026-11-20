사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]음주운전 사고로 중징계받은 뒤 헝가리로 귀화했던 스피드스케이팅 김민석(27)이 헝가리 대표팀과 결별했다.

헝가리빙상연맹은 19일(이하 한국시각) 홈페이지를 통해 '김민석은 헝가리 국가대표로 뛰지 않기로 했다. 은퇴를 결정했다'고 발표했다.

반하디 아코시 헝가리 빙속 대표팀 감독은 "김민석은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 실망스러운 성적을 거둔 뒤 고심 끝에 결정 내렸다. 김민석은 선수 생활을 이어가지 않을 예정이다. 우리는 그의 결정을 받아들일 수밖에 없었다"고 말했다.

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사진=헝가리빙상경기연맹 공식 계정

김민석은 2018년 평창동계올림픽과 2022년 베이징동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1500ｍ에서 동메달을 차지했다. 하지만 지난 2022년 7월 충북 진천선수촌에서 음주운전 사고를 내 물의를 빚었다. 이후 같은 해 8월 대한빙상경기연맹 스포츠공정위원회에서 자격정지 1년 6개월 징계를 받았다. 김민석은 헝가리의 귀화 제의를 받아들여 2024년 한국을 떠났다. 그해 11월 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵을 통해 복귀했다. 그는 밀라노-코르티나 동계올림픽에 출전했다. 남자 1500ｍ에서 7위, 남자 1000ｍ에서 11위, 남자 매스스타트에서 25위에 그치는 등 메달 획득에 실패했다. 이후 국제대회엔 출전하지 않았다.

사진=로이터연합뉴스

한편, 일각에선 김민석이 한국 국적을 회복한 뒤 2030년 알프스 동계올림픽 출전을 노릴 수 있다는 관측도 나온다. 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따르면 국적을 변경한 선수가 새로운 국가를 대표해 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다. 김민석이 헝가리 국적으로 뛴 마지막 국제대회는 밀라노-코르티나 동계올림픽이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com