China's Wang Zhi Yi celebrates after winning against Japan's Akane Yamaguchi during the women's badminton team finals at the Asian Games in Ichinomiya City, Japan, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Aaron Favila)

팬 만나는 세계 최강 안세영 (서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 배드민턴 국가대표 안세영이 16일 서울 영등포구 여의도 더현대 서울에서 요넥스가 연 팝업스토어 요넥스 여의도 오픈에서 '요넥스 포디움 데이'에 참석해 사인회를 하며 팬을 향해 손을 흔들고 있다. 2026.11.16 nowwego@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]중국이 눈물 흘리고 있다.

홍콩의 카이탁 아레나에서 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 홍콩오픈(슈퍼 500)이 열리고 있다. 여자 단식에선 중국이 우승을 정조준하고 있다. '세계 최강' 안세영(삼성생명), 세계 랭킹 2위 야마구치 아카네(일본) 등이 대회에 나서지 않았기 때문이다. 중국은 왕즈이(3위), 천위페이(4위), 한웨(11위) 등이 모두 도전장을 내밀었다. 하지만 16강전에서 크게 휘청였다. 왕즈이만 8강에 진출했다.

천위페이와 경기 펼치는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이와 경기를 펼치고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

중국의 '넷이즈'는 '여자 단식 16강전에서 왕즈이는 니다이라 나츠키를 꺾었다. 하지만 천위페이는 세계 랭킹 47위인 인도의 신예 락시타 람라지에 패하는 이변을 겪었다. 그는 1게임을 18-21로 내준 뒤 2게임 15-5까지 달아났다. 하지만 상대 추격으로 19-19 동점을 허용하며 접전이 벌어졌다. 승부처에서 고전하며 결국 22-24로 패했다. 한웨는 경기 중 부상으로 기권해 8강 진출이 좌절됐다'고 보도했다.

Advertisement

China's Wang Zhi Yi competes during the women's badminton team finals against Japan at the Asian Games in Ichinomiya City, Japan, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Aaron Favila)

중국의 희망 왕즈이는 랭킹 9위인 푸트리 쿠수마 와르다니(인도네시아)와 8강에서 붙는다. 상대 전적에선 왕즈이가 9승1패로 압도적 우위를 점하고 있다. 최근 2연승 중이다.

이 매체에 따르면 왕즈이는 "현재 컨디션이 매우 좋다. 몇 달 만에 가장 좋은 상태라 더 나은 모습으로 경기에 임할 수 있다. 매일 상대가 바뀌니 그에 맞춰 철저히 준비하고 있다. 앞으로도 계속 좋은 경기력을 보여주고 싶다"며 "불필요한 걱정에 얽매이지 않고, 오직 내 경기에만 집중하고 있다"고 말했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com