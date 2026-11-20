김봉진 한국체육기자연맹 회장(왼쪽)과 이상현 태인 대표(대한체육회 감사, 대한사이클연맹 회장)이 MOU를 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=한국체육기자연맹

김봉진 한국체육기자연맹 회장(왼쪽)과 이상현 태인 대표(대한체육회 감사, 대한사이클연맹 회장)이 MOU를 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=한국체육기자연맹

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[스포츠조선 전영지 기자]㈜태인과 한국체육기자연맹이 대한민국 스포츠 발전을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다.

이상현 ㈜태인 대표(대한사이클연맹 회장, 대한체육회 감사)와 김봉진 한국체육기자연맹 회장은 19일 오전 11시 서울 강남구 청담동 한국 스포츠 발전 및 체육 분야의 상호 협력을 위한 MOU를 체결했다.

이번 업무협약의 주요 내용은 한국 스포츠 발전을 위한 협업 체육기자의 날 행사 지원 올해의 유망주상 시상 지원 등이다.

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특히 양 기관은 매년 연말 개최되는 체육기자의 날 행사 지원과 함께 태인체육장학생 출신 선수 중 우수한 선수를 올해의 유망주로 선정해 시상할 계획이다. 체육기자들의 전문성을 바탕으로 수상자를 선정해 대한민국 스포츠의 미래를 이끌어갈 유망 선수들에게 동기를 부여하고 더 많은 관심과 응원이 이어질 수 있도록 협력할 예정이다.

㈜태인은 1987년 설립한 차단기 및 전자부품 기업으로 '더불어 성장하는 착한 기업'이라는 철학 아래 1990년부터 태인체육장학금 지원 사업을 37년째 이어오고 있다. 올해까지 총 867명의 장학생에게 누적 약 8억5000만원의 장학금을 지원해왔다. 올해도 제37회 태인체육장학금 전달식을 26일 오후 1시30분 진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열 예정이다. 올해는 아이치-나고야 아시안게임 금메달리스트 강준이(스케이트보드), 황서현(체조) 등이 장학생으로 선정됐다.

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올해 2023년 항저우아시안게임 부단장, 2024년 파리올림픽 부단장에 이어 올해 아시아-나고야 아시안게임 선수단장으로 일한 이상현 ㈜태인 대표는 "이번 협약을 계기로 한국체육기자연맹과 긴밀히 협력해 한국 스포츠 발전에 힘을 보태고, 미래를 이끌어갈 유망 선수들이 더 많은 관심과 응원을 받을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"는 뜻을 밝혔다.

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이상현 대표는 한국 체육계 최초로 3대째 올림픽 종목 단체장을 맡아온 스포츠 사랑 기업의 CEO다. 외조부 고 구태회 전 대한역도연맹 회장(전 LS전선 명예회장), 부친 이인정 아시아산악연맹 회장(전 대한산악연맹 회장)의 뒤를 이어 대한하키협회 회장, 대한사이클연맹 회장, 대한체육회 감사, 국립합창단 이사장, 문화유산국민신탁 이사장 등을 맡아 스포츠 문화 예술 방면에서 활발하게 활동하고 있다.

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김봉진 한국체육기자연맹 회장은 "체육기자의 날과 올해의 유망주상 등 다양한 사업을 통해 스포츠 현장의 가치를 높이고, 대한민국 스포츠의 미래를 이끌어갈 선수들에게 힘이 될 수 있도록 ㈜태인과 적극 협력해 나가겠다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com