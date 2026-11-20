우승한 변상일 사진제공=한국기원

(왼쪽부터) 삼성화재 해상보험주식회사 김선문 부사장, 우승 변상일, 준우승 리친청, 정태순 한국기원 이사장 사진제공=한국기원

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[스포츠조선 노주환 기자]놀라운 대국이었고, 환상적인 역전 드라마가 펼쳐졌다. 결승 1국 패배로 벼랑 끝에 몰렸던 변상일 9단이 2국과 3국에서 내리 승리하면서 삼성화재배 첫 우승컵을 들어올렸다.

변상일은 20일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 '2026 삼성화재배 월드바둑마스터스' 결승 3번기 최종국에서 중국 리친청 9단에게 271수 만에 흑 불계승하며 종합전적 2승1패로 우승을 차지했다. 우승 상금은 3억원.

변상일은 앞서 18일 열린 결승 1국에서 일방적으로 밀리며 선취점을 내줬지만 19일 치러진 2국에서는 완벽한 바둑으로 승리해 동점을 만들었다. 최종국은 우승자가 결정되는 중요한 경기인 만큼 치열한 승부가 펼쳐졌다. 초중반까지는 큰 차이로 리친청의 일방적인 흐름으로 진행됐다. 하지만 초반 패색이 짙었던 변상일이 중반에 들어서면서 패를 이용해 리친청의 우상귀 백 대마를 잡아 격차를 크게 좁혔다. 변상일이 리친청의 대마를 잡았지만, 아직 승리를 알 수 없는 상태에서 중앙 흑 두 점을 버리는 과감한 작전으로 역전에 성공했다. 후반에는 안정적인 반면 운영으로 우세한 국면을 유지하면서 우승을 확정했다.

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2012년 입단 이후 한 해도 거르지 않고 삼성화재배 우승에 도전해 온 변상일은 열다섯 번째 도전 끝에 마침내 우승자 명단에 이름을 올렸다. 이번 우승으로 변상일은 2023년 제14회 춘란배, 2025년 제29회 LG배에 이어 개인 통산 세 번째 메이저 세계대회 우승컵을 품에 안았다. 변상일은 메이저 세계대회에서 세 차례 이상 정상에 오른 역대 14번째 선수로 이름을 남기게 됐다.

결승 대국 후에는 두 사람에 대한 시상이 진행됐다. 시상식에는 삼성화재 해상보험주식회사 김선문 부사장과 이준구 상무, 한국기원 정태순 이사장과 양재호 사무총장이 참석해 열전을 펼친 두 선수를 격려했다.

대국 장면 사진제공=한국기원

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변상일은 우승 기자회견에서 "입단 전부터 출전하고 싶었던 삼성화재배에서 오랜 꿈을 이뤄 기쁘다"면서 "한때 거의 졌다고 느낄 만큼 불리했지만, 이후 바둑이 조금씩 풀리면서 승리할 수 있었다"고 말했다. 또 그는 "좋은 대국 환경을 마련해 준 삼성화재에 감사드리고, 함께 연구해 준 감독님, 코치님, 동료들께도 감사드린다"면서 "무엇보다 팬들의 응원이 힘이 됐다. 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리겠다"고 밝혔다.

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2026 삼성화재배 월드바둑마스터스는 지난 8월 예선을 거쳐 16명이 본선에 진출했다. 여기에 본선 시드를 받은 16명이 합류해 지난 11일부터 본선 32강 토너먼트를 통해 변상일과 리친청이 결승에 올랐다. 3번기로 펼쳐진 결승에서는 변상일이 1패 후 2연승을 거두며 종합전적 2-1로 우승을 차지했다.

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삼성화재해상보험(주)이 후원하고 중앙일보가 주최하는 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스의 우승 상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이다. 제한시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회가 주어졌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com