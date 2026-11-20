500미터 예선 역주하는 최민정 (서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 20일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 500미터 예선에서 최민정이 역주하고 있다. 2026.11.20 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

각오 밝히는 최민정 (서울=연합뉴스) 한종찬 기자 = 18일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 기자회견에서 최민정이 발언하고 있다. 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회는 오는 21일 서울 목동아이스링크에서 열린다. 2026.11.18 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'쇼트트랙 여제' 최민정(성남시청)이 압도적 기량을 자랑했다.

최민정은 20일 서울 목동 아이스링크에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 첫날 예선에서 여자 500m, 1000m, 1500m 모두 1위로 결승선을 통과했다.

그는 첫 종목 여자 1500ｍ 예선 2조에서 2분31초686을 기록했다. 파일리아 아이말레트디노(2분31초763·러시아 출신 개인중립선수)를 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이어 열린 여자 500ｍ 예선 3조에서 42초857로 1위에 올랐다. 여자 1000ｍ 예선 3조에서도 1위로 가볍게 준준결승 진출에 성공했다. 최민정은 21일 같은 장소에서 열리는 여자 1000ｍ와 여자 3000ｍ 계주에서 메달 획득을 노린다.

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최민정은 지난 4월 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회를 마친 뒤 2026~2027시즌을 끝으로 태극마크를 반납하겠다고 발표했다. 하지만 그는 은퇴를 앞둔 마지막 시즌에도 여전히 세계 최정상급 기량을 과시하고 있다. 캐나다에서 열린 월드투어 1, 2차 대회에서 금메달 2개와 은메달 2개, 동메달 1개를 목에걸었다. 그는 랭킹포인트 408점으로 코트니 사로(424점·캐나다)에 이어 세계랭킹 2위를 달리고 있다.

추월하는 김길리 (서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 20일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1,000미터 예선에서 김길리가 레이스중 추월을 시도하고 있다. 2026.11.20 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

여자 500ｍ에서는 최지현(전북도청), 여자 1000ｍ에서는 심석희(서울시청)와 김길리(성남시청), 여자 1500ｍ에서는 김민지(한국체대) 심석희 김길리가 예선을 통과했다.

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남자 500ｍ에서는 이정민(성남시청)과 배서찬(고양시청), 남자 1000ｍ는 임종언(고양시청) 배서찬 김태성(화성시청), 남자 1500ｍ는 임종언과 신동민(화성시청) 배서찬이 예선 무대를 넘어섰다. 이정민 신동민 김태성 배서찬이 출전한 남자 5000ｍ 계주 대표팀은 준준결승 1조에서 6분49초623으로 1위에 올라 준결승에 진출했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com