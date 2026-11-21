사진 출처=박재형 장애인탁구대표팀 수석코치 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 장애인탁구 대표팀이 세계선수권 무대에서 '만리장성' 중국을 넘어 종합 1위에 오르는 쾌거를 이뤘다.

대한민국 장애인탁구 대표팀은 13~19일(한국시각) 태국 파타야에서 개최된 '2026년 국제탁구연맹(ITTF) 파타야 세계장애인탁구선수권'에서 금메달 7개, 은메달 5개, 동메달 5개 등 총 17개의 메달을 획득하며 종합 1위에 올랐다. 금메달 6개, 은메달 5개, 동메달 10개를 따낸 '최강' 중국을 밀어냈다.

지난달 아이치-나고야 장애인아시안게임에서 금메달 12개, 은메달 7개, 동메달 8개로 탁구 종목 역대 최다 금메달 역사를 쓴 대한민국 장애인탁구는 세계 무대에서 더 강한 면모를 드러냈다. 아시안게임에서 중국(금13개)에 이어 종합순위 2위에 오른 아쉬움을 세계선수권에서 보란 듯이 털어내며 종합 1위에 올랐다.

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남녀 단식에서 '아시안게임 3관왕' 김현욱(MS1)과 윤지유(WS3)가 단 한 게임도 내주지 않는 퍼펙트한 경기력으로 나란히 금메달을 획득했고, 서수연(WS2), 김보겸(MS11), 장영진(MS3), 김영건(MS4-5)이 동메달을 추가했다.

사진=대한장애인체육회

사진제공=대한장애인체육회

두 선수가 한몸처럼 움직여야 하는 복식에선 더욱 강했다. 서수연-박진철(XD4), 김현욱-장영진(MD4), 강외정-정영아(WD10), 김기태-김보겸(MD22), 서수연-윤지유(WD5) 조가 5개의 금메달을 휩쓸었다. 2관왕도 3명이나 탄생했다. '절대 에이스' 김현욱과 윤지유가 나란히 단식, 복식 2관왕, 서수연이 여자복식, 혼합복식에서 2관왕에 올랐다. 혼합복식 XD4에선 서수연-박진철조와 김현욱-윤지유조, 남자복식 MD4에선 김현욱-장현욱조와 김경현-박진철조, 여자복식 WD10에선 강외정-정영아조와 이미규-문성혜조가 나란히 결승에 진출, 대한민국이 금, 은메달을 모두 가져오는 명장면도 연출됐다. 여기에 혼합복식 장영진-이미규조(XD7), 김기태-서양희조(XD22)가 은메달을, 백영복-강외정조((XD10))가 동메달을 추가했다.

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되는 집안은 이유가 있다. 스포츠는 기세요, 분위기다. '잘하는 애 옆에 잘하는 애' 대한민국 장애인탁구가 전종목에서 고른 활약을 펼치며 국제무대에서 '다함께' 승승장구하고 있다. 정은창 대표팀 감독, 박재형 수석코치, 서재남 코치 아래 과학적, 체계적인 훈련과 건전한 경쟁 속에 대한민국 탁구 특유의 투혼과 단단한 팀워크를 되찾았다.

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김현욱 사진제공=대한장애인체육회

윤지유,

서수연 사진제공=대한장애인체육회

ITTF 역시 20일 홈페이지 결산 기사를 통해 '이번 대회 가장 많은 세계선수권 타이틀을 차지한 나라는 바로 대한민국이다. 한국은 총 7개의 금메달을 획득했고 이중 5개는 복식에서 나왔다. 남자복식 MD4, 여자 복식 WD10, 혼합복식 XD4에선 한국선수끼리 결승전을 치르며 금메달과 은메달을 모두 확보했다. 대회 마지막날 단식에서도 금메달 2개를 추가했다. 윤지유는 여자 3체급 단식에서 한 게임도 내주지 않고 우승했다. 앞서 여자복식 WD5 금메달에 이어 2관왕에 올랐다. 김현욱도 남자 1체급 단식에서 전승 우승을 차지했다. 앞서 남자 복식 MD4 우승에 이어 두 번째 세계선수권 타이틀을 거머쥐었다. 여자 복식 WD5와 혼합복식 XD4에서 우승한 서수연까지 포함하면 한국은 선수 3명이 각각 세계선수권 2관왕에 오르는 성과를 거뒀다'고 평했다.

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2028년 LA패럴림픽 기대감이 커지는 가운데 박호석 대한장애인탁구협회장은 "장애인아시안게임에 이어 세계선수권에서도 좋은 성과를 거둔 선수단 모두에게 감사드린다"며 "앞으로도 대한민국 장애인탁구가 세계무대에서 경쟁력을 이어갈 수 있도록 선수들의 경기력 향상과 훈련 환경 개선을 위해 최선을 다하겠다"는 의지를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com