사진=ISU 공식 계정 캡처

사진=ISU 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'쇼트트랙 여제' 최민정(성남시청)이 짜릿한 역전극으로 금메달을 거머쥐었다.

최민정은 21일 서울 목동 아이스링크에서 열린 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1000ｍ 결승에서 1분31초05의 기록으로 결승선을 끊었다. 그는 캐나다에서 열린 월드투어 1, 2차 대회에 이어 3개 대회 연속 여자 1000ｍ 정상에 오르며 압도적인 기량을 자랑했다.

이날 최민정은 홈 관중들의 열띤 응원 속에 여자 1000ｍ 준준결승과 준결승을 모두 조1위로 통과했다.

Advertisement

결승에서도 압도적이었다. 최민정은 대표팀 후배 김길리(성남시청), 지난 시즌 종합 1위 코트니 사로, 플로랑스 브뤼넬, 앤-소피 바샹드(이상 캐나다)와 파이널 무대에 나섰다. 레이스 초반 캐나다 선수 3명의 뒤를 이어 4위로 달리던 최민정은 결승선을 6바퀴 남기고 3위로 올라섰다. 결승선 3바퀴를 남기고 김길리와 바샹드가 후미에서 충돌해 넘어지면서 최민정, 사로, 브뤼넬이 경쟁을 이어갔다.

역전극의 서막이었다. 최민정은 결승선을 두 바퀴 남기고 아웃코스로 빠져나와 브뤼넬을 제쳤다. 마지막 바퀴 직선 코스에서 인코스를 파고들어 사로 마저 2위로 밀어냈다. 최민정은 레이스 막판까지 사로와 치열한 경쟁을 이어가다 가장 먼저 결승선을 통과하며 환호했다. 넘어진 김길리는 경기를 끝까지 뛰어 5위를 기록했다.

Advertisement

최민정은 이어 열린 여자 3000ｍ 계주 결승에서 김길리-심석희(서울시청)-김건희(성남시청)와 함께 4분12초990의 기록으로 은메달을 획득했다. 한국은 중국, 캐나다에 이어 3위를 달리다가 결승선을 5바퀴 남기고 4위로 내려왔다. 그러나 최민정이 결승선 4바퀴를 남기고 아웃코스로 러시아 출신 개인중립선수를 제치고 3위로 올라섰다. 이후 캐나다가 넘어지면서 마지막 주자 김길리가 2위에 올랐다. 중국에 이어 두 번째로 결승선을 통과하며 은메달을 땄다.

Advertisement

이날 메달 두 개를 목에 건 최민정은 22일 주 종목 여자 1500ｍ에서 추가 메달을 노린다. 그는 "솔직히 올 시즌 이렇게 좋은 성적을 거둘 것이라고 생각하지 못했다. 많은 분의 응원 덕분에 힘을 내고 있다. 홈 팬들 앞에서 경기에 임하는 만큼 최고의 경기력을 펼칠 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

사진=ISU 공식 계정 캡처

Advertisement

남자 1500ｍ 결승에선 신동민(화성시청)이 2분28초528의 기록으로 금메달을 차지했다. 레이스 초반 뒤에서 기회를 엿보던 신동민은 결승선을 4바퀴 남기고 아웃코스로 빠져나와 단숨에 선두로 올라섰다. 이후 신동민은 선두 자리를 놓치지 않았다. 마지막 바퀴에서 옌스 판트바우트(네덜란드)의 거센 추격을 뿌리치고 우승했다. 신동민은 홈에서 올 시즌 월드투어에서 개인전 첫 금메달을 획득했다. 함께 출전한 임종언(고양시청)은 4위를 기록했다.

신동민은 "SU 주관 시니어 국제대회에서 첫 금메달을 땄다. 홈 팬들 앞에서 우승해 더 특별하다. 특히 가족들과 친구들이 많이 왔다. 소중한 사람들 앞에서 최고의 순간을 누려 감격스럽다"고 말했다.

Advertisement

한편, 한국은 남자 500ｍ에서 메달 획득에 실패했다. 혼성 2000ｍ 계주 준결승에선 2조 3위에 올라 결승 진출에 실패했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com